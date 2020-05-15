【情緒管理學堂】父母亂讚孩子好叻與好醒易有反效果　日後考試失手小朋友易躲避退縮

小學即將復課，小學生復課後會面臨考試壓力。面對子女考試焦慮，父母到底有何實用技巧，可讓親子間輕輕鬆鬆去預備？香港教育大學心理學系助理教授曹宏業博士有一套溫習法。他笑謂自己有一段學中文經歷，較能跟學障兒童有共鳴。他指，自己12歲由加拿大回來香港讀書，一句中文也不懂，故入讀收非華語學生的學校，學校沒有中文科，故他只懂講但不懂寫。後來自學中文，由報紙、電視中認中文字，長期用手寫板學寫，持續了6年。

他在修讀心理學士期間，曾跟一位臨床心理學家（兒童及青少年精神科）實習，開始觀察自閉症兒童需要，後來其論文研究範圍也是專門探討學障人士怎樣認字。「他們認字如同認人的樣貌，因此要他們組織起來，便要花時間，要不斷練習，重複加上信心，才會慢慢有進步。」

溫習宜用加分法

Ricky強調無論是一般幼兒或學障兒童，面對考試時都極需要信心，當中涉及家長心態。「這類孩子以往在學校試過很多失敗的經驗，加上未能掌握考試模式，故會對考試焦慮。」他認為一般學校默書計分方法，只要串錯一個字母，該字詞便不會有分，故一篇默書下來，孩子很快便會扣滿分。

但採取加分原則，是只要寫對一個字，便給一分，這樣能把焦點放在小朋友懂寫那些字和做到甚麼，而不是讓他們把焦點放在自己失敗的地方上。學障兒童很多時不適應一下子默完全句，要逐隻字跟他去默，那家長更要降低要求，按他們能寫對的字，一個個給他們加分。」

他謂加分法歸納了很多家長的經驗，是家長們認為最有效提升兒童自信的方法，即使普通小朋友也有用。「因加分制令小朋友開心，開心自然會吸收，並讓孩子容易聚焦在自己能做到的地方。」

此外，要減低考試焦慮，他認為家長需要下一點功夫，包括事前跟子女研究試題，讓他們熟悉將要面對的考試模式，並最好拿學校的工作紙，重複印至少兩份，每一天跟子女做一次溫習。「技巧是每做一次，把做對的計分；教懂他們後當第二次再做對一點，分數便累積加上去，當孩子再做同一份練習時，將焦點放在他的進步上，會有效地提升SEN小朋友對默書測驗的信心。」

考試後要懂讚

他引述美國心理學教授Carol S. Dweck在其著作中提到一項研究，發現家長讚小朋友的用詞，會影響日後面對挑戰的處事心態。「如讚：『好叻』、『好醒』，小朋友會容易有一個定型心態，覺得他做到某件事是因天生能力智商所以做到，這些小朋友日後遇到挑戰，例如有時考試失手，小朋友會容易躲避退縮。」

故他建議家長收到小朋友成績，無論結果如何，都要考慮讚賞溫習過程，而不要用空泛的語句「好叻」、「好醒」。「要用『我見到你好努力、溫書時好認真』；『我見到你好專注地溫書溫了整個小時，會自己找方法幫自己溫習』，這些小朋友將來遇到挑戰也會不太容易放棄。」

Ricky指出，家長普遍讚小朋友是用定型心態用詞，會影響日後面對挑戰的處事心態。他最後強調，考試只是返學學習一部分，家長要發掘子女多方面才能，好讓孩子在自己喜歡的事上發展。

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