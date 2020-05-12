涉警長毒品案女被告另涉偽鈔案　缺席審訊被通輯今被充公保釋金

▲ 被告還柙至6月11日再訊。（經濟日報資料圖片）

牽涉反黑組警長毒品案中的28歲女被告早前因留院而缺席聆訊，今（12日）早被押解往區域法院應訊，被揭涉及2018年2月的一宗偽鈔案，被控保管或控制偽製流通紙幣，惟保釋後未有依時到庭接受審訊。辯方指女被告的3歲女兒於審訊當天入院，因此缺席審訊。法官指審訊為期兩天，被告應在翌日應審，最終充公其保釋金，還柙至6月11日再訊。

女被告王若男（28歲）被控1項保管或控制為製流通紙幣罪。控罪指，她與同案被告楊文龍於2018年2月22日，深水地埗大南街一個單位內，知道或相信屬偽製紙幣的91張面額1,000元港幣為偽鈔，而保管或控制該等紙幣，意圖將該等紙幣作為真的流通紙幣行使。

被告原定於2019年11月4日到法庭進行審訊，但被告獲保釋後缺席審訊，法庭其後發出拘捕令。直至今年5月7日，被告牽涉西九龍總區反黑組警署警長毒品案被捕，今天被押到區域法院應訊。

辯方解釋，於審訊當天，被告的3歲女兒頭部受傷入院，因此缺席審訊。法官指，該案的審期為兩天，被告應在次日應審，而且被告一直沒有聯絡法庭，直至因另案被捕，遂充公被告的保釋金，並將案件押後至6月11日再訊；被告今天沒有保釋申請，還柙候訊。

另外，女被告所涉販毒罪今（12日）亦於九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至7月6日與另外兩被告一同再訊，以待完成化驗報告，被告還押候訊，並保留每8天上庭權利。

案中3名被告為秦景峯（42歲）、女被告王若男（28歲）及許思漢（41歲），均沒有報稱職業。秦被控1項販運危險藥物罪，控罪指他於2020年5月6日，在九龍麼地道帝苑酒店1房間內，非法販運危險藥物。

王與許另同被控2項販運危險藥物罪，控罪指兩人於2020年5月7日，在九龍麼地道帝苑酒店1房間及九龍南山邨1單位內非法販運危險藥物。

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記者：王仁昌、林欣樂