女會計病假後被解僱　入稟控僱主殘疾歧視索償近16萬

▲ 船隻燃油供應商的女會計及行政主任日前入稟區域法院，指前僱主違反《殘疾歧視條例》，索償逾15.6萬元。（經濟日報資料圖片）

船隻燃油供應商的女會計及行政主任履新後約1個月，因左手意外受傷骨折而獲醫院簽發逾4個月病假，主任為怕遭解僱而僅放部分病假，惟復工後即遭解僱。主任日前入稟區域法院，指前僱主違反《殘疾歧視條例》，索償逾15.6萬元。

申索人尹凱玲；答辯人香港淇洋能源股份有限公司。入稟狀指，申索人於2018年3月12日入職，同年4月因意外受傷，以致左手骨折，她於5月10日至16日期間入院接受治療及手術，東區尤德那打素醫院建議她出院後休假至5月31日，但由於申索人擔心被解僱，故只放兩天病假後便復工。

申索人其後兩度到醫院覆診時，均獲醫院延長病假約1個月，惟申索人為免遭解僱，往往只會於需要前往醫院接受物理治療當天才放假病。直至7月9日，申索人因身體不適而向上司徐寶金告假，徐指示申索人按醫院建議放病假直至8月9日才復工，但數天後卻發現徐將她從所有Whatsapp群組中移除，她曾詢問徐是否將她解僱，徐當時否認。

申索人的病假其後再獲延長至9月20日，申索人於9月21日復工當天便遭即時解僱，申索人認為前僱主的行為違反《殘疾歧視條例》，故入稟向前僱主興訟。申索人要求前僱主需向她作出書面道歉，以及分別就其感情損害及收入損失賠償6萬元及逾9.6萬元，即共15.6萬元。

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記者：楊詠渝