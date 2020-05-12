【消暑湯水】踏入初夏天氣酷熱　湯水專家教簡易消暑止汗茶療

▲ 踏入初夏，天氣非常炎熱，湯水專家教大家煲消暑止汗茶療。

踏入初夏，天氣漸漸變得酷熱。炎熱的天氣容易令小朋友中暑，湯水專家建議，在悶熱的室外可帶備茶療解渴消暑，幫助孩子止汗，減少中暑的機會。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款茶療——北茋紅棗大麥茶。大麥是健康的粗糧，能益氣健胃、清暑生津，且不含茶鹼和咖啡因，不會刺激神經及影響睡眠質素。北茋有益氣生血、固表止汗的功效，與健脾補血的紅棗同用，對體質較弱的小朋友及老人家都非常適合。

芳姐建議，此茶療適合在兩餐之間飲用，亦可將材料適量地放入茶包內，隨時沖泡飲用，是夏日解暑佳品。

【功效】

除煩解渴、消暑清熱、補虛止汗。

【材料】

北茋 10克

紅棗 10克

大麥 10克

【製法】

1. 將所有材料沖洗乾淨。

2. 再用3碗水煮15分鐘成2碗即成。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀