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【消暑湯水】踏入初夏天氣酷熱　湯水專家教簡易消暑止汗茶療

親子 19:17 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

踏入初夏，天氣非常炎熱，湯水專家教大家煲消暑止汗茶療。

踏入初夏，天氣漸漸變得酷熱。炎熱的天氣容易令小朋友中暑，湯水專家建議，在悶熱的室外可帶備茶療解渴消暑，幫助孩子止汗，減少中暑的機會。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款茶療——北茋紅棗大麥茶。大麥是健康的粗糧，能益氣健胃、清暑生津，且不含茶鹼和咖啡因，不會刺激神經及影響睡眠質素。北茋有益氣生血、固表止汗的功效，與健脾補血的紅棗同用，對體質較弱的小朋友及老人家都非常適合。

芳姐建議，此茶療適合在兩餐之間飲用，亦可將材料適量地放入茶包內，隨時沖泡飲用，是夏日解暑佳品。

【功效】

除煩解渴、消暑清熱、補虛止汗。

【材料】

北茋 10克 
紅棗 10克
大麥 10克

【製法】

1. 將所有材料沖洗乾淨。
2. 再用3碗水煮15分鐘成2碗即成。

養生食譜獲張佩芳授權

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【超市大搜查】拆解乳酸飲品邪惡高糖陷阱　營養師：飲品未必有活性乳酸菌

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責任編輯：梁節儀

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