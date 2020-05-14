天壇大佛擬維修　寶蓮寺最快月底公布詳情

▲ 寶蓮禪寺確認，天壇大佛將會進行維修工作。（林宇翔攝）

有26年歷史的香港重要地標及著名旅遊景點「天壇大佛」計劃進行大型維修工程，寶蓮寺最快5月底公布有關詳情。據悉，今次維修工作屬大型工程，需時不短，以月計算，但未必會超過1年。

寶蓮禪寺以電郵書面回覆TOPick查詢時確認，天壇大佛將會進行維修工作，有關細節仍在釐定當中，暫時未能提供相關資訊，並希望待5月底，維修計劃有更具體及準確的資訊時，再向公眾發放相關消息。

天壇大佛是全球最高的戶外青銅坐佛，更被譽為大嶼山最著名的旅遊點之一，由寶蓮禪寺籌建，歷時12年落成，並於1993年12月29日正式開光，寓意香港穩定繁榮，國泰民安，世界和平。

▲ 天壇大佛巍峨跌坐於海拔482米的香港大嶼山木魚峰上。（林宇翔攝）

香港大學建築文物保護課程學部學部主任李浩然指，天壇大佛是一座青銅大佛，而青銅的特別是生鏽時會呈現青綠色。但他同時指出，就算見到大佛生鏽亦毋須驚慌，因為一座青銅建築生鏽亦不代表不安全，事實上，青銅的生鏽層會成為保護層，對底下建築結構更有保障。李浩然舉例指，日本一些大佛和新加坡舊最高法院大廈的屋頂均有青銅成分，所以生鏽時亦會呈青綠色。

對於大佛將要進行大型維修，李浩然估計與生鏽無關，應為常規的大型檢查，確保螺絲沒有鬆脫、沒有滲水和結構安全。他解釋指，滲水對建築物會有很大影響，如建築物內層為鋼筋，遇水則會發漲，撑開外牆結構，長遠甚至會造成剝落。而如建築物內層為木，遇水則或會惹來白蟻。

天壇大佛端坐在昂坪木魚峰上，身高26.4公尺，連同蓮花座及基座總高度約34公尺，以250噸青銅鑄造而成，展現釋迦牟尼在菩提樹下得道時的坐姿。大佛右手展示「施無畏印」，顯示佛陀救拔眾生痛苦大悲心願；左手則下垂腳上，反掌向外，指端微微向下，稱「與願印」，含有與眾生福樂慈願。市民及善信可攀登268級石階到達3層祭壇上參拜大佛。

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記者：陳曉瑩 陳梓蔚