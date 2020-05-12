【復課安排】教育局研專車接送2.7萬名跨境學童　容許學校延考小五呈分試

▲ 教育局局長楊潤雄今（12日）與新界多區的校長代表會面，聽取學界對跨境學童復課的意見。（網上圖片）

全港中小學將於本月27日起分階段復課，教育局局長楊潤雄今日（12日）與中小學校長代表會面，商討跨境生復課安排。據悉，教育局建議安排跨境學童定期接受核酸測試，以減低疾病傳播風險，並以專車「點對點」接載跨境生，不用鐵路上學，初步考慮屆時在深圳灣口岸以外，加開落馬洲口岸，但有校長擔心兩個口岸仍難以消化全面復課後涉及2.7萬名跨境生的交通運輸量。

消息指，局方在會上表達希望在關顧安全問題的情況下，讓跨境生跟隨本地生全面復課，並建議安排跨境生定期進行核酸測試取得健康證明，以減低兩地社區傳播風險，會上有校長提出可參考中港司機一周一檢的形式；局方同時提出復課後以專車「點對點」接送跨境生，以避免在鐵路上的交叉感染風險，但承認在交通時間及安排專車上存在困難，而有關安排仍有待與內地商討，暫未有定案。

與會校長之一的北區小學校長會主席梁志文認為，要讓跨境學童順利上學，最理想是全面通關，惟受到疫情限制；若以專車接載過關，有別於以往跨境生主要自行用鐵路往返兩地，估計即使開放兩個口岸來應付5月27日的首階段高中復課，只涉約2,500名跨境生，但其後應付全面復課會有困難，「可能要花平時的3、4倍時間，學生上學遲到，放學又要延遲」。

【新冠肺炎】何栢良：若復課時兩地疫情無大反彈 豁免跨境學童強制檢疫做法安全

林鄭月娥：粵港澳有空間考慮放寬跨境人流限制 會計師律師等人士可獲豁免檢疫出入境

至於小五呈分試，梁志文指北區小學校長關注跨境生未必能趕及復課，沒有足夠面授課堂便要考試，恐造成不公，已在會上建議取消今次呈分試，改以升上小六後進行的考試呈分。

不過，梁志文引述局方在會上稱，在全港層面、平衡各方需要，認為要繼續進行小五呈分試，但建議容許跨境生較多的學校延至最遲今年9月呈分，梁志文形容這是「無辦法之中的辦法」。

楊潤雄今在Facebook發帖表示，今日繼續為學校復課做準備，與新界多區校長代表會面，聽取他們對跨境學童復課的意見；特區政府正與內地商討港人過境的防疫便利措施，會一併硏究跨境學童往來深港兩地的安排。他形容跨境學童復課仍需解決不少問題，包括通關口岸的數目、跨境交通及防疫措施，以至學校的教學及其他如小五呈分試等安排，在防疫的大前提下不易解決，但局方正盡力克服困難，同時亦會作兩手準備，為跨境學童擬定應變措施，在任何情況下都希望讓同學得到支援，將影響減至最低。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅