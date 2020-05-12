反首例首暴動案續審　總警司供稱防線被擲磚遂驅散示威者

▲ 反修例事件中首宗開審的暴動案，今日（12日）於區域法院續審。（經濟日報資料圖片）

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，為反修例事件中首宗開審的暴動案，案件今（12日）於區域法院續審。新界南總區總警司陳思達作供指，當晚7時有人在干諾道向防線擲磚，遂驅散示威者。辯方盤問時指，有市民於當日下午在德輔道西圍觀，陳同意說法。

3名被告夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與現年17歲女生，3人早前否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方傳召新界南總區總警司陳思達出庭作供，陳指當天負責現場指揮，並於案發當日身處德輔道西指揮警方防線。陳供稱，當日他於下午4時50分被要求到西區警署外佈防，而干諾道西則由另一名警司指揮。約於當晚7時，該名警司向他反映有人投擲磚塊，遂展開行動驅散示威者。

辯方盤問時指，案發當天的下午5時半，陳身處德輔道西時的情況，向陳指出當時聚集的示威者並沒有任何暴力行為，而於當晚7時，在警方進行驅散前，當時德輔道西沒有人投擲磚塊。陳同意辯方說法。辯方又指出，當時有市民在圍觀，陳亦同意。

辯方續引述陳的警署供詞，提及當日下午6時10分，有示威者運物資到路障後方，陳懷疑該些物資是磚頭，用作襲擊警方。辯方並播放當日現場錄影片段，指當時警方沒有在廣播中呼籲市民離開，或指出如果繼續留在現場即屬違法，而陳亦由於路障遮擋，當時不清楚後方是否有普通市民。陳回應指，當時警方尚未作出呼籲，而他看見路障後有人，但同意看不清比較後的位置。

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。首兩被告另控於同日在西源里沒有適當牌照，而管有1套無線電收發器。聆訊明續。

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記者：王仁昌