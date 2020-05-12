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鄧炳強訪元朗區議會　將設誠信審核行動小組

政治 14:00 2020/05/12

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鄧炳強表示，將會成立誠信審核行動小組，就嚴重違紀違法行為作主動調查。（曾耀輝攝）

近月有多名警務人員被捕，警務處處長鄧炳強今日（12日）出席元朗區議會，稱會成立誠信審核行動小組，又批評害群之馬褻瀆了執法者的神聖身份，會嚴肅調查

鄧炳強表示，大部分同事全心全力為社區匡正時亂，但警隊內部卻有害群之馬，褻瀆了執法者的神聖身份、知法犯法，而警員涉嫌販毒被捕，是嚴重打擊市民對警隊信心，令警隊過去的努力幾乎付諸流水，為其他同事血汗可能白費感到痛心。鄧炳強續指，會重新審視警隊的誠信管理策略，強調警隊重視警務人員誠信，會嚴肅調查、秉公處理這些事件，絕不偏私。

鄧炳強於會後又稱，將會成立誠信審核行動小組，就嚴重違紀違法行為作主動調查、辨識或改善高危工作流程，以及加強監督警員行為操守，小組會由一名助理處長指揮，直接向他匯報。

鄺俊宇（中）批評警方周日行動離譜，猶如「恐襲式攻擊傳媒」。（曾耀輝攝）

另外，警隊於周日行動中被轟妨礙傳媒採訪，民主黨立法會議員鄺俊宇更被警員以膝壓頭拘捕，最終獲無條件釋放。鄧炳強於會上，慰問身兼元朗區議員的鄺俊宇，又稱鄺為他最尊敬的議員之一，特別是民主派議員當中。鄧又承認，傳媒當晚經歷不理想，看到記者被噴中胡椒噴劑及被要求蹲下，表明警方會檢討、檢視，而警員表現亦要更加專業，已約見傳媒組織商討如何便利記者採訪，強調他會對警隊問題一力承擔。

責任編輯：陳宛彤

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