【降魔的2.0】癡情阿Ling崩潰殺馬季　林凱恩入行5年有望上位做一姐

▲ 林凱恩在《降魔的2.0》騷演技。

《降魔的2.0》昨晚（12日）劇情講到林凱恩（Iris）演的阿Ling張佩玲，雖然理性上知道展明（黃子恆飾）不愛她，並且已死去，可是她感性上卻不能接受此事實，並因此崩潰。之後，她更憤而殺死馬季（馬國明飾）。這次林凱恩表現出阿Ling的痴與狂大騷演技，有望再上一層樓上位成TVB一線花旦。

林凱恩接受TOPick訪問，形容她在《降魔的》系列所演的張佩玲是演過最暗黑的角色：「整個拍攝過程中，我都很少發聲，會躲於一角培養情緒。」

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▲ 阿Ling知道展明死去失控。（影片截圖）

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林凱恩指阿Ling太蠢

今次繼上輯《降魔的2.0》再演同一角色，林凱恩形容今次張佩玲同之前有不同：「這次因為展明（黃子恆飾）已死，所以她是多了一份仇恨，要為最愛的人去報仇，而比利（易宇航飾）令她更癲更瘋狂。從正面的角度來看，她是一個很蠢的女生，為了愛情可以不惜一切去做任何事，並已進入一個瘋癲的狀態。」

她又謂：「但其實她只是因為很愛這個男人，還有要保護她的BB。BB是她生存意志的一部分，以及和展明唯一的聯繫。如果BB離世的話，加上展明早已離開，我便會很想跟隨他一起離世。馬明是令我繼續生存的原因，因為我要報復。」

▲ 阿Ling怒殺小馬。（影片截圖）

張佩玲這次被視為是劇中的其中一名Big Boss，Iris指：「可能是因為我會殺馬明，且我獲得了比利的力量令我變得強大。他很有吸引力的，會做很多事去說服我相信他，而我也會被他利用，很多事都是受制於他。」

她又分享：「Ling在gallery看見展明回來，他從畫中走出來的，一切都很神奇，以致令她相信比利能助展明起死回生。首次與外國人易宇航合作，感覺很有趣。」

談到劇中一場「展明」與小馬及豪仔的打鬥戲，Iris指：「拍攝外景打鬥戲的感覺有如打機玩街霸一樣，我不用打，但卻控制着他們去打鬥，為自己報仇。」

▲ Iris首次跟易宇航合作。

Iris指自己不會如張佩玲般為愛犧牲，「我沒她那麼蠢，不會不惜一切去得到一個人。我比較內斂，經常要別人要猜度。」

她續指：「張佩玲告訴觀眾不能太執著，過於執著會令自己很辛苦，愛一個人並非完全去得到他或擁有他，反而要珍惜自己眼前擁有的事物，會比捉住一些捉不到的事物更舒服。」

▲ 林凱恩是孝順女一名。

林凱恩為媽媽選美

現年27歲的林凱恩參加2015年香港小姐入行，而她參選原來是為了代媽媽圓夢十分乖女：「媽咪以前被指長得像戚美珍，很美，可惜工作太忙並要照顧我們，沒法選美。」

演藝事業的工作時間及收入不穩定，她感激家人的支持：「他們給我自由去追尋自己的夢想，我讓他們看見我的付出，看見自己的女兒能登上電視機。」

▲ 林凱恩在《她她她的少女時代》展大好身材。

入行5年，林凱恩演《愛‧回家之開心速遞》的Bonnie而成功入屋令觀眾認識，後來在《她她她的少女時代》表演不俗，劇中其一集長fit爆身材更加進一步俘虜一班宅男粉絲。

Iris入行後，被指外貌跟港姐師姐佘詩曼有幾分相似，她謙稱：「視對方為學習對象，希望將來有她的成就。」今次在《降魔的2.0》展演技，事業有望再上一層樓。

▲ 很多觀眾看好林凱恩有望上位接棒成TVB當家花旦。（黃建輝 攝）

Iris認為自言是一個很好勝：「對自己的要求很高，會看看網民如何去評論我，也多謝他們陪伴我成長。不論是正面或負面的評論，也給予我很多資訊，令我學習如何去做得更好及演得更自然。」

不過她否認正在上位中：「能夠拍攝更多作品給大家看其實很開心的，可能因觀眾看見我出現的次數多了及看到林凱恩不同的一面，多謝大家會去留意我。上不上位對我來說並非很重要，因為我很珍惜現有的一切，且會繼續努力，直到我將來做得夠了才覺得配得上大家的稱讚。」

Hair : People@ HAiR

Outfit: sherilyn

Venue: The Stadium

記者：梁樂欣