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【居屋2019】長沙灣凱德苑及貨尾全售罄　家庭配額尚餘約610伙

社會 20:19 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

今期居屋的兩個市區盤，均已售罄。（資料圖片）

居屋2019的揀樓程序正在進行，房委會今（12日）稱，長沙灣凱德苑單位和所有貨尾單位，已經全部售罄。而於較早前，何文田冠德苑也已售罄。

房委會今日邀請270組家庭出席揀樓，最終全日96名準業主到場，一共賣出77個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有個3,789單位成交，當中綠表1,739個及白表2,050個。

居屋3,200伙需延誤最多兩年落成　據悉是皇后山山麗苑

出售的單位包括凱德苑3伙、尚文苑2伙、雍明苑40伙、錦暉苑5伙、旭禾苑26伙，以及銀蔚苑貨尾1伙。

下次選樓日是5月13日，約有270位綠表及白表家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共推售至少4904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

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責任編輯：吳卓峰

疫情 居屋 房委會 旭禾苑 錦暉苑 雍明苑 冠德苑 尚文苑 凱德苑

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