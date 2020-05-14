【新冠肺炎】寶蓮寺净因法師形容疫情百年罕見　但已見曙光出現　勉勵港人多做實事勿太悲觀

▲ 净因法師勉勵港人勇敢面對新冠肺炎疫情，勿太悲觀，並多做實事。（圖片由寶蓮禪寺提供）

新冠肺炎疫情襲港逾百日，各行各業皆受重挫，本港不論在經濟﹑社會及民生上大受影響，抗疫日子下市民更是歷盡高低起跌。寶蓮禪寺住持净因法師接受TOPick書面訪問時形容，今次疫情屬百年罕見，但當中能看見人性的光輝，同時令不少人反思與大自然共處之道，認為是戰勝疫情最重要的保障。

法師又言，在實踐的當下，已能看見曙光的出現，相信疫情終有一日結束，勉勵港人勇敢面對，勿太悲觀，並多做實事。

新冠肺炎疫情全球大爆發，净因法師透過電郵書面答覆TOPick時表示，疫情是天災，也有人禍的成份，來得突然，令民眾猝不及防，對人類的生存、社會的正常運轉、經濟的發展造成巨大衝擊，屬百年來罕見，也給寺院的正常運轉造成巨大的困擾。

他形容：

一直以來，都是人類把動物關進籠子，而最近3個月來，動物卻「成功」地把10幾億人關進了「籠子」。

▲ 净因法師表示，在苦難之中看見人性的光輝，是寺院感受最深的事。（圖片由寶蓮禪寺提供）

港人繼2003年沙士後，再次經歷大型疫情的高低起跌，過去3個多月更活在疫情陰霾下，期間出現排隊撲口罩等場面，社會亦不時發起「自救」行動。净因法師說，面對疫情，加深了人們對「人生是苦」的理解，而在苦難之中看見人性的光輝，亦是寺院感受最深的事：

我們很高興地看到，不少信眾在苦難中學會反思，學會與他人互助互勉，共度難關，以各自可行的方法向大眾提供支援。有善心人士向寺院捐贈物資；社會上的有心人、團體，向弱勢社群捐贈防疫用品。

法師指，有少數善信在疫情之下感到迷茫，前往寺院參拜，藉宗教的力量獲得了面對困境的正能量；亦有不少未能到寺的善信反映，希望能透過其他方法獲得正能量，寶蓮禪寺從3月21日起，發起連續100天誦持《金剛經》10萬部的法會，幫助民眾勇敢面對疫情，消除心理陰霾。

他形容，通過每日持誦、講解《金剛經》，不少人在天災面前學會反思：

人本是動物大家庭的一員，在茹毛飲血的年代，由於生產力低下，對動物還是心存敬畏之心。而今，不少人倚仗發達的高科技和先進的武器，以萬物之靈自居，我見、我慢不斷增加，對大自然、動物的尊重與敬畏之心越來越少，這不僅給野生動物帶來滅頂之災，也給人類自己的生存帶來隱患。

▲ 寶蓮禪寺多年來香火鼎盛，不少善信前往參拜。（林宇翔攝）

▲ 寶蓮禪寺是集壯麗建築、佛教文化、園林景觀、雕塑藝術、傳統與現代於一身的佛教聖地。（林宇翔攝）

净因法師稱，在新冠病毒面前，人們才開始意識到自己的渺小， 《金剛經》以緣生緣滅的理論引導人們從根本上去除人類思維上的病毒 -「我執」，啟發人們學會擺正自己在大自然中的位置，學會與大自然和諧共處，

這是戰勝新冠肺炎疫情最重要的保障！

新冠肺炎疫情雖有緩和之象，但仍未止，净因法師稱，從佛教角度，疫症之「果」是由共業的「因」而生，面對難關，大眾應勇敢面對，依佛陀的教導，好好耕耘自己的內心，去除負能量、積眾正能量，而這種正能量，能夠改變我們原有的思維方式，當各界充滿善意，美好的東西會被吸引，從而改變事件向好的方向發展。

他又認為，世間萬物無常，沒有永恆的存在，故疫情終究有完結的一日：

各人不需對疫情太過悲觀，更不應只將注意力放在疫情的壞影響，應思考此時此刻當下自己如何才能為抗擊新冠肺炎疫情多做實事；當社會各人有類似想法，自然會形成一股改變的力量。

▲ 寶蓮禪寺多年來香火鼎盛，不少善信前往參拜。（林宇翔攝）

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記者：陳曉瑩