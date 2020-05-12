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【不要啞忍】陪同「防狼片」受害人報警　區議員：武術教練涉非禮罪被捕

休閒 21:14 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

正在協助受害人的公民黨區議員余德寶晚上（12日）表示，涉事教練今日已被警方以非禮罪名拘捕。

一名聲稱自己是武術男教練，被指涉嫌在教導女學員防狼術時涉趁機「抽水」，相關教學片段在網上廣傳，包括歌手鄧穎芝及大批網民狠批教練的行為涉及非禮。據正在協助受害人的公民黨區議員余德寶晚上（12日）表示，涉事教練今日已被警方以非禮罪名拘捕。

據余德寶在facebook表示，今日上午他與日前積極就事件發聲的歌手鄧穎芝陪同4位受害人到沙田警署報案，他批評涉事教練「以武術為名，非禮為實」，直言「犯法就要拉」，晚上涉事教練即告被捕，他又補充非禮罪最高刑罰可被判監10年。

據早前報道，一名聲稱是武術教練的男子日前在教導女學員防狼術時涉趁機「抽水」，觸摸到女學員的私隱部位。鄧穎芝在個人facebook上發長文怒斥涉事男子的行為禽獸不如，更公開呼籲受害女生站出來，不要啞忍，鄧穎芝呼籲：「女生們求求你好好保護自己」。

事件惹來極大迴響，藝人歐錦棠、黃秋生都有炮轟該名男教練。

該名「武術教練」事後在facebook專頁拍片聲稱是出錢請演員拍攝防狼片，目的是推廣柔術，沒有涉「抽水」；又指女生拍攝前已知道內容，該教練又直斥鄧穎芝挑撥離間，更指自己的私隱被公開，自己才是受害人。不過，該教練的facebook專頁後來已刪除，至今未有再作回應。

有關更多事件詳情，請看:

【不要啞忍】涉抽水教練聲稱請女生拍防狼片　鄧穎芝發文反擊正協助受害人發聲

【不要啞忍】武術教練教女生防狼涉非禮　鄧穎芝籲受害女生站出來：要好好保護自己

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責任編輯:王俊賢

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