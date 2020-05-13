自助式牙箍增口腔健康風險　嚴重可致牙齒壞死　牙醫籲便宜莫貪

▲ 牙齒矯正科專科醫生楊日昌表示，自助式隱形牙箍存在風險，若過程中有不合適的牙齒移動，可能會引起嚴重併發症，惡劣者更可能「無得救」。(洪芷晴攝)

矯齒即俗稱「箍牙」，透過矯正牙齒位置及排列，改善骨骼生長及牙齒健康，亦可改善外觀等。市面上有多種牙齒矯正的方法，包括網上有公司鼓吹自助式隱形牙箍產品。有牙醫指出，在沒有牙齒矯正科醫生主診的情況下矯齒，除了沒有效果之外，更有機會引起嚴重併發症，例如牙齒壞死及牙肉收縮等。若為了貪一時之快或貪便宜而嘗試自助式隱形牙箍，最終或會得不償失。

牙齒矯正科專科醫生楊日昌表示，牙齒矯正療程一般需時約半年至2年不等，亦有部分較為複雜的病例需時約2至3年，視乎不同的病例的複雜程度。而牙醫的收費一般由4萬元起，同樣需視乎複雜程度及醫生經驗等。他指，近月留意到社交媒體的廣告鼓吹自助式隱形牙箍產品，並無牙醫主理，標價由1萬多至2萬元，直指「便宜莫貪」。

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自助式隱形牙箍，即某些公司透過電腦程式模擬排列牙齒，再根據牙齒移動製作出的塑膠矯正器，所有「見醫生的程序都會被簡化」。楊指出，使用者於印製模擬牙齒移動所製作的矯正器時，或有機會出錯，致未能完成根據電腦模擬的排列移動。若過程中有不合適的牙齒移動，可能會引起嚴重併發症，例如導致用家上下牙咬合不對稱、牙根露出、牙腳收縮，以致牙齒壞死、牙肉收縮等，惡劣者更可能「無得救」。

楊稱，移動牙齒是個非常複雜的過程，每個人矯牙所需的時間及做法都不同，故接受牙矯前，須先以X光檢查，再由牙醫詳細檢查及計劃如何矯齒，「真正的矯齒需兼顧個人的面形、嘴唇及牙齒三方面的狀態，過程甚至涉及計算生物力學，以確保方式是適合的」。此外，若想箍牙亦需先確保牙齒本身是健康，「常人若患有牙周病自己較難發現」，若該人士患有牙周病再利用自助式的隱形牙箍，或會因此而惡化，嚴重可導致甩牙。

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楊相當憂慮「自助式箍牙」風氣，他強調牙齒矯正屬於一項專業的牙科治療，市民不應以價錢作為單一衡量因素。若矯正的過程中缺乏註冊牙醫的專業診斷，或會影響治療效果及增加治療風險，直接影響市民的口腔健康。他認為，移動牙齒屬於醫療程序，盼港府能盡快立例監管自助牙齒矯正此類不合水準的治療，提醒市民認清當中涉及的風險。

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記者：洪芷晴