【新冠肺炎】疑再現本地個案居荃灣梨木樹邨　許樹昌：或完成家居檢疫者致傳染

▲ 有救護車晚上送了兩人到瑪嘉烈醫院。（經濟圖片）

本港連續23日零本地感染個案佳績恐失守。本港原僅剩5日就達標28日兩潛伏期零本地個案佳績，但今日下午突傳出一宗本地初步確診個案，消息指涉及一名報稱近3個月沒有外遊的 66 歲老婦，今日兩度驗出對病毒呈陽性，安排送瑪嘉烈醫院隔離治療；若消息屬實，本港將累計增至1,048宗確診個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，個案可能是由完成14日家居檢疫令的返港人士播毒，並指「限聚令」等措施有需要再延長。

▲ 房署外判清潔工於梨木樹邨第5座，即確診患者居所大堂進行消毒。（陳國峰攝）

▲ 房署外判清潔工於梨木樹邨第5座，即確診患者居所大堂進行消毒。（陳國峰攝）

截至今午4時，本港仍沒有新增確診個案，累計確診個案為1,047宗及有1宗疑似個案，衞生防護中心及醫管局今午亦沒有舉行疫情記者會；而防護中心曾指，若 28 日沒有本地個案，可視為本地傳播鏈斷截，各限制社交措施亦可逐步放寬，惟距離目標只剩5日，今再傳出一宗本地初步確診個案，預計當局明午會召開記者會交代詳情。

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消息指，該名患者為居於荃灣梨木樹邨的66 歲婦人，已發燒 3 天，亦有喉嚨痛及輕微咳嗽等上呼吸道病徵，遂到葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫，新冠肺炎病毒初步檢測結果呈陽性，經覆檢後亦證實確診，據了解，女病人報稱沒有外遊紀錄，也未曾接觸確診患者，當局安排其到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

▲ 荃灣區區議會主席陳琬琛（左）及荃灣區區議員黃家華（右）到場視察。（陳國峰攝）

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許樹昌估計，新確診者很可能從完成14日家居檢疫令的返港人士上染病，「即使過了家居檢疫期，及完成檢疫後檢驗結果為陰性，亦不排除較遲發病而播毒」，強調衞生防護中心目前最重要是追查患者有否接觸近期返港人士，若最終發現是源頭不明個案，即代表本港仍存隱形傳播鏈；被問到本地個案再現，「限聚令」等社交距離措施是否需要再延長？許指︰「可以這樣說，因要重新計算28日。」

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醫管局表示，截至今中午12時，過去24小時共有6名病人出院，至今累計已有991名確診及疑似病人康復出院；但仍有53人留醫，其中一人情況危殆（第595號）、3人情況嚴重（第338、461、713號）、其餘49人情況穩定。目前公立醫院已啟用673間負壓病房，合共1,251張負壓病床。

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記者：鄧凱文