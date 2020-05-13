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善用考評局已擬定試卷　學校可「自決」做TSA

社會 07:00 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

本學年全港性系統評估（TSA）因應疫情停辦，據悉教育局前日（11日）與學界會面，稱為善用考評局已擬定的試卷，學校可以自決進行評估與否。（資料圖片）

本學年全港性系統評估（TSA）因應疫情停辦，據悉教育局日前與學界會面，稱為善用考評局已擬定的試卷，學校可以自決進行評估與否，考評局將提供較簡單的網上版，以及完整實體紙本試題供學校選擇。

教育局局長楊潤雄早前表示，由於所有評估試題已基本完成，教育局會和業界商討可否利用相關評估教材，讓學校和局方了解因疫情引致的較長時間停課和停課不停學安排，對本屆學生達到基本能力的影響和幫助。

教育局前日（11日）與校長代表會面商討有關安排，有與會校長透露，教育局鼓勵學校善用考評局的資源，利用已擬定的試卷，檢測學生的能力，強調並非恢復評估，而是以「自願性質」參與。

【復課安排】教育局研專車接送2.7萬名跨境學童　容許學校延考小五呈分試

參與學校可彈性在6月底至7月期間，或9月進行，「可以分攤一日做一科」；學校可選擇完整的紙本試題，考評局會盡量安排人手批改，或只設多項選擇題（MC）的網上版，網上版則不設寫作部分。如學校有需要，可向考評局索取報告，有關細節料於本月中下旬公布。

身兼聖公會聖雅各小學校長的資助小學校長會名譽主席張勇邦向TOPick表示，支持當局安排，其學校過往兩年均沒有全校參與評估，本身已有意參與今年的評估，故會選擇做紙本評估，「3年做一次當把脈」，亦有助為未來3年計劃「把脈」，加上疫情下停課進行網上教學，「可以檢視『脫腳』半年的成效」。新界校長會副主席朱偉林亦認為局方出發點是好的，有意讓其學生參與網上版評估。

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記者：馮琪雅

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