【新冠肺炎】再現本地個案增社區感染風險　袁國勇：須延長限聚令等社交距離措施

▲ 為防止社區傳播，袁國勇認為須延長限聚令等社交距離措施。（資料圖片）

本港連續23日零本地感染個案佳績恐失守，本港原僅剩5日就達標28日兩潛伏期零本地個案佳績，但今日（12日）下午消息指有一宗本地初步確診個案，涉及一名報稱近3個月沒有外遊的 66 歲女人，兩度驗出對病毒呈陽性，安排送瑪嘉烈醫院隔離治療。

【新冠肺炎】本地零確診個案現隱憂 消息指一名66歲女人初步確診

身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick訪問時指，衞生署必需追蹤所有曾與患者有接觸的人士，而本港出現隱性傳播鏈，「限聚令」等社交距離措施亦需要再延長。

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袁國勇早前接受專訪時預告，長遠而言新冠肺炎或成季節性疾病，至冬天時或會重臨，且因社區未具足夠群體免疫力，疫情或會來得更嚴重，猶幸當時本港或已有三大優勢應對，包括已對此症認識更多、醫療設備足夠，同時亦有更多藥物、設施及試劑可用。

【新冠肺炎】藥物治療新曙光 袁國勇團隊發現混合療法有助抑制患者病毒量及改善徵狀

事實上新冠肺炎肆虐全球逾月，至今仍未有針對治療的藥物，袁國勇團隊研究揭示患者及早於發病後7日內，透過處方β干擾素在內的三種抗病毒藥(雞尾酒療法)，平均4天內症狀可獲減輕，平均可縮短帶毒時間5日，大減至9日，有望成為藥物治療新曙光。

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記者：楊玉珠