今年首個颱風「黃蜂」今晚增強成熱帶風暴　料周六晚進入本港800公里範圍

▲ 天文台預測今年首個颱風「黃蜂」周六晚進入本港800公里範圍，但對本港直接影響不大。

西北太平洋今年首個颱風形成，命名為「黃蜂」。本港天文台表示，在昨(12日)晚11時，熱帶低氣壓黃蜂集結在馬尼拉之東南偏東約880公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向菲律賓中部一帶。

根據天文台預測路徑，「黃蜂」會逐漸增強，預計今(13日)晚增強成為熱帶風暴，橫過菲律賓中部後進入南海東北部，隨後在周六晚進入本港800公里範圍後，再向北轉移向呂宋海峽一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，「黃蜂」有20至30%機會，趨向台灣以南的呂宋海峽。天文台指，預料「黃蜂」會與香港保持一段距離，對香港的直接影響不大。台灣的氣象部門則預料，「黃蜂」將於週末靠近台灣，並於週日逐漸北轉，最終路徑需視乎「黃蜂」離開菲律賓後的情況及風向。

▲ 本港6天天氣預報

天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區能見度較低。氣溫介乎26至30度。吹微風，漸轉吹和緩東風，離岸風勢清勁。展望隨後數日部分時間有陽光，天氣炎熱。本港星期日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。氣溫28至33度。

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責任編輯 李志強