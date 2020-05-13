【眼藏蟲屍】6歲女童眼痛狂流黃膿　驚揭黑色甲蟲屍體藏淚管9小時

小朋友眼痛，家長不容忽視。美國一名6歲女童SibiKaia Monk，4月底時因眼睛有灼熱感，眼皮疑藏有蟲卵而送院治理。其後女童眼睛流膿，最終排出一隻如四季豆般大小的蟲屍體。

據外媒報道，SibiKaia與家人居於美國密蘇里州，4月28日下午，SibiKaia突然覺得眼睛非常痕癢，媽媽見女兒眼睛有紅點，但無異樣，沒有多加留意。直至凌晨1時許，女兒因流淚而醒來，媽媽發現女兒眼睛有疑似蟲卵的黑色物體，於是將她送院。

排出黑蟲屍體

其後，SibiKaia的眼睛開始流出黃膿，經檢查發現有一隻甲蟲在女童的眼睛裡，醫生亦開始想辦法把蟲子排出來。直至凌晨3時，蟲屍體在她張眼閉眼的過程中自行流出。相距蟲蟲進入其眼睛，至屍體流出已過了9小時。

媽媽坦言，當時自己被嚇壞。

我和醫生、護士的反應都是全身顫抖。

不過，SibiKaia不但未有抗拒自物排出的蟲屍，甚至為牠改名為「Todd」，醫生檢查後，認為SibiKaia的眼睛無大礎，就讓她們離開醫院。

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責任編輯：王明芳