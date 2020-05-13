【扶手梯食人】父母推嬰兒車搭扶手梯突翻側　1歲女嬰跌出車手臂捲入電梯邊

▲ 父母推嬰兒車搭扶手梯突翻側，1歲女嬰跌出車手臂捲入電梯邊。

不少扶手電梯均嚴禁嬰兒車、手推車，避免發生意外，惟家長卻貪方便而推BB車搭扶手電梯，福建一對父母日前推著嬰兒車乘搭扶手電梯，期間嬰兒車突然翻側，車內1歲大女嬰飛出，手臂被捲入扶手電梯，幸最後警消防到場，終救出並送院治療。

據內地媒體報道，事發於周日（10日）晚上8時許，泉州市一對父母帶著坐在嬰兒車的1歲大的女兒，去當地一商場乘搭扶手電梯，其間嬰兒車突然翻側，女兒隨即跌出嬰兒車，右手整條手臂被捲入扶手電梯的縫隙內。

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扶手電梯被緊急停止，當地消防接報後立即趕到現場，為免對女嬰造成二次傷害，消防隊員先將卡著女嬰手臂的縫隙擴大，藉此減輕手臂的受力，同時消防員和商場工作人員將扶手電梯裙板拆卸。

10多分鐘後，女嬰終成功被救出，女嬰身上多處擦傷，隨後被送院治理。

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當地消防提醒，扶手電梯規定嬰兒車不能乘坐，請大家自覺遵守規定。如家長推車嬰兒車要上下樓時，最好是選擇升降電梯，這樣既安全，又不會發生跌落或意外。

責任編輯：王俊賢

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