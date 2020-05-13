【武漢疫情】武漢連續35日0確診後增6宗本地確診　下令10日內檢測全市1100萬人

▲ 武漢下令10日內檢測全市1100萬人。

新冠肺炎疫情持續，最早爆發疫情的武漢雖然早前已經解封，並連續35日0確診，但最近疫情疑似反彈，2日內出現6宗本地確診個案。為此，當局緊急下令展開全市檢測，需於10日內檢測全市1100萬人。

綜合內媒報道，武漢市早前已連續35日無新增確診病例，卻於5月9日、10日兩日內再新增6宗本土確診個案。

據悉，這6名患者全為居住同一小區的密切接觸者，其中有兩對夫妻。首名確診的89歲男子，自武漢封城後都沒有離開過小區，但在3月中與4月中分別出現發燒、寒顫、食慾不振且精神不佳等「疑似症狀」，但一直沒通報也未就醫，直至5月6日才因症狀加劇而接受檢測，確診為陽性。

經專家分析，該病人小區曾有20例確診病例，後對各種因素排查分析，認為病因應主要來源於既往社區感染。

為此，武漢隨後宣佈對該小區5000人進行檢測。11日再發佈緊急通知，下令各區必須於10日內完成全市約1100萬名居民檢測篩查。

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責任編輯：楊宛茜