【降魔的2.0】「大話魔」易宇航棄做醫生追演藝夢　居港10年Julian：我是香港人

▲ 易宇航在《降魔的2.0》與林凱恩作交易。

德籍港人易宇航（Julian Benedikt Gaertner）在劇集《降魔的2.0》中飾演大話魔比利，以《降魔的2.0》郭展明（黃子恆飾）的幻影誘騙張佩玲（林凱恩飾）殺人以增強自己的魔力。居港超過10的易宇航深受中國文化吸引，坦言自己是「看起來像外國人的香港人」。

▲ 現時易宇航為TVB御用外國人。（《降魔的2.0》截圖）

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現年31歲易宇航來自德國，自06年來港，修讀學士課程後便投身影視圈，拍過不同的電影及劇集，說得一口流利廣東話的易宇航，曾演出《愛‧回家之開心速遞》的朗拿度、《福爾摩師奶》的姘頭、《她她她的少女時代》的酒客等，於《降魔的2.0》演的大話魔，戲份不少，跟林凱恩的對手戲表現不俗。

生於醫學世家精通五國語言

易宇航在德國慕尼黑長大，家族在當地經營耳鼻喉專科醫院，其祖父和父親均為醫生，父親亦在當地開辦心理學課程，協助解決社會問題。

Julian在一次乘船到挪威的旅途中，受到船上中國乘客的玩紙牌舉動所吸引，而對中國文化產生興趣，因此學習普通話。

06年隻身由德國來港定居，並在香港大學修讀社會科學學院文學士，主修政治科學、地理學及傳媒與文化研究學，現時的他精通德語、英語、法語、普通話及廣東話。

▲ 易宇航也會畫畫。（經濟日報照片）

除了愛演戲外，易宇航也愛攝影及畫畫。作為一名藝術家，易宇航曾接受TOPick訪問表示：「藝術家最適合組成一道橋，將西方文化與中方文化結合，會去想如何令雙方『見面』和合作，達成同一目標。」

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定居香港一圓演藝夢

13年開始，易宇航因跑龍套而入行，但演員的付出與收入不成正比的生活曾打擊他對追夢的堅持：「曾有數年我也不想做這行，因為這行很危險，且賺不到甚麼錢，不過我明白到自己的目標就是演藝工作。」

▲ 易宇航對待角色非常認真，在家中會用中文寫上對角色的分析。（陳智良 攝）

Julian明白投身娛樂圈，可能會失望，也可以甚麼都不行，但任何工作都會有同樣的處境：「如果你能選擇，你可以做不喜歡的事而輸，但你也可以做一些很喜歡的事而輸，你會選甚麼？」因此，他寧願選做喜歡的事，就算可能會輸也沒有遺憾。

▲ 易宇航醉心藝術。（取自易宇航IG）

易宇航的媽媽曾擔心兒子一人在港打拼難適應，但性格樂天的他相信一切自有安排：「我甚麼也不怕，我覺得要stay cool，go with the flow（順其自然）。」

▲ Julian在港居住十年，已習慣香港生活。（陳智良攝）

在坪州居住的Julian約2至3年前已獲得香港永久居民身份證，談到對自己的身份認同，Julian表示：「想說我是香港人，不過都是有些分別的，因為我看起來像外國人。」他感慨指：「我人生最重要的時間都在香港，在這裏快將10年了，這對我的人生很有影響。」

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