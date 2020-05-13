【新冠肺炎】何栢良指檢疫措施暫不能再放寬　倡患者住處整棟居民做病毒檢測

▲ 何栢良建議當然為患者住處的整棟居民做病毒檢測。（資料圖片）

本港昨日（12日）下午傳出一宗本地初步確診個案，消息指涉及一名報稱近3個月沒有外遊的66歲老婦，曾兩度驗出對病毒呈陽性，安排送瑪嘉烈醫院隔離治療。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，由於個案源頭暫時不明，正執行的檢疫措施暫時不能再放寬，並建議其住處整棟居民做檢測。

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何栢良今早（13日）接受電台訪問時指，該名無外遊紀錄的66歲女子初步確診，病毒源頭有機會是由外國回來的港人，由於該名女子居住在梨木樹邨，建議當局可追蹤同一座樓內有沒有人正進行家居檢疫，以嘗試找出病毒源頭；或安排整棟樓的近千名居民做病毒檢測，以盡快找出隱性感染者。

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他又指，本港的社區病毒檢測數目不足夠，要確保疫情控制得更好，則必需做更多檢測。他又提到現時衞生署的家居檢疫住客的大廈名單，其涵蓋檢疫最後日期至2020年3月26日，建議當局應恢復公布有關的大廈名單。

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責任編輯：郭詩詩