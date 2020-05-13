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【新冠肺炎】消息：66歲婦住梨木樹邨覆檢陽性確診　專家：家居檢疫者或播毒源頭

社會 10:48 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

中大呼吸系統科講座教授許樹昌分析指，個案可能是由完成14日家居檢疫令的返港人士播毒。

消息指，昨天初步確診感染新型肺炎的66歲老婦，第二次病毒測試結果都呈陽性反應，很大機會被列為新一宗本地確診個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受TOPick訪問時分析指，個案可能是由完成14日家居檢疫令的返港人士播毒，並指「限聚令」等措施有需要再延長。

【新冠肺炎】本地零確診個案現隱憂　消息指一名66歲女人初步確診

據知，該名66歲老婦報稱近3個月沒有外遊，曾兩度驗出對病毒呈陽性，安排送瑪嘉烈醫院隔離治療；若消息屬實，本港將累計增至1,048宗確診個案。許樹昌估計，新確診者很可能從完成14日家居檢疫令的返港人士上染病，

即使過了家居檢疫期，及完成檢疫後檢驗結果為陰性，亦不排除較遲發病而播毒

他強調衞生防護中心目前最重要是追查患者有否接觸近期返港人士，若最終發現是源頭不明個案，即代表本港仍存隱形傳播鏈。被問到本地個案再現，「限聚令」等社交距離措施是否需要再延長？他則表示「可以這樣說，因要重新計算28日。」

房署外判清潔工於梨木樹邨第5座，即確診患者居所大堂進行消毒。（陳國峰攝）

據了解，該名患者已發燒 3 天，亦有喉嚨痛及輕微咳嗽等上呼吸道病徵，遂到葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫，新冠肺炎病毒初步檢測結果呈陽性，經覆檢後亦證實確診。

另外，港大微生物學系講座教授袁國勇亦對該個案有分析，請睇【下一頁

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文

限聚令 衞生防護中心 瑪嘉烈醫院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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