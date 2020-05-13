【好人好事】女兒患病急轉院遇好心男義載　徬徨媽感激盼尋人親口致謝

▲ 好心男義載母女到屯門醫院，媽媽希望能向他致謝。

子女有事，父母最心急緊張，徬徨之際若遇到好心人幫忙，相信會令人心安。有港媽近日在facebook貼出尋人啟事，希望能尋找一名協助她緊急送女兒轉院的車主，她表示，當時未能親自向男子道謝，希望答謝之餘亦想讓對方知道女兒現時安好。

港媽在facebook發帖稱，當日女兒到元朗博愛醫院看醫生，其後因急症要轉往屯門醫院。不過當時博愛醫院門外找不到的士，情急之下媽媽就跑出馬路找車，卻仍看不到的士的蹤影。

好心人義載

就在徬徨之際，有車主無條件二話不說，載她們到屯門醫院。

因為我好驚好擔心，好唔冷靜喺你車上大喊、大吵大鬧，對唔住，我實在控制唔到自己情緒。

她表示，估計對方是醫院職員或醫生、護士，因為她下車時，對方還指點她如何走。

多謝你，真係多謝你。如果你見到呢個post，同我say個hi好嗎？醫生話囡囡暫時無事，會觀察住，多謝你啊！

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責任編輯：王明芳