【魔鬼看護】返工8日毛巾焗死八旬行動不便婆婆　看護事後淡定幫家屬辦後事索禮金

▲ 返工8日毛巾焗死八旬行動不便婆婆，看護事後淡定幫家屬辦後事索禮金。

內地驚見魔鬼看護！江蘇溧陽市一名83歲婆婆因病行動不便，家屬遂聘請女看護代為照顧，豈料該名看護僅上班8天，竟用毛巾將婆婆焗死，事後還淡定協助家屬處理婆婆身後事，最後更索取「禮金」。家屬起初不知實情，還感謝該名協助，最後查看家中的閉路電視，始知婆婆被殘忍殺害，憤而報警。涉事女看護目前已被警方帶走，具體殺人動機待查。

自稱有經驗自薦做看護

綜合內地傳媒報道，據離世婆婆的兒子憶述，母親患有糖尿病，近日因病情嚴重、行動不便，需有人照顧，子女經商量，聘請了一名67歲虞姓女看護前來照顧。子女稱是看護主動聯絡，自稱有在醫生當過護工經驗，且是鄰居，遂聘請她。離世婆婆女兒稱，該名看護上班8天，期間雙方相處融洽，對媽媽照顧周到，故沒有特別查看家中的閉路電視。

看護假熱心教處理身後事

惟本5月2日晚上突然接到弟弟電話，稱母親已去世，當時十分難過，且對辦理身後事感到手足無措，惟看護卻異常鎮定，並教她處理媽媽的身後事，

她說不要慌，我送走了很多人，這個我懂。她讓我把壽衣拿出來，她來給我媽媽洗洗擦擦，然後換衣服。

兒子隨即通知家人媽媽離世，並按看護的指示處理後事，當時更認為她人品好，感謝她幫忙處理。之後該名看護又稱因風俗，要給她禮金，當時大家都不覺異樣，還對她心存感激。但婆婆的其中一名女婿覺得事有蹊蹺，查看婆婆房間的閉路電視，赫然發現該名看護是殺人兇手，遂下載短片，並通知家人和報警。

坐在婆婆胸口上撥扇乘涼

從閉路電視畫面所見，婆婆正躺在床上休息，看護靜待婆婆的兒子離開後，便走近婆婆床邊，用毛巾焗婆婆的口鼻，試圖將她焗死，之後還坐在婆婆胸口上撥扇乘涼，直至對方離世，才就打電話通知家屬。

責任編輯：王俊賢

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