【病毒傳播】日本電視台模擬遊輪自助餐「播毒」　30分鐘內極速傳播全部人中招

▲ 日本電視台模擬遊輪自助餐「播毒」情況。

新冠肺炎疫情持續，日本NHK電視台最近與專家合作進行一項實驗，模擬新冠病毒如何在遊輪進食自助餐時傳播。結果在短短30分鐘的自助餐時間，10名參加者全部都染上了「病毒」。

《NHK》與傳染病專家合作，設計出一個自助餐場景，一名男子負責扮演感染者，手心塗抹了代表「病毒」的螢光顏料，模擬曾經用手掩嘴咳嗽。

10名參加者可在30分鐘內自由進食，隨後電視台再用特殊的燈光照明，發現顏料已四處傳開，例如共用的餐夾、食物容器蓋子、紙巾、杯柄、衣服、電話等，而且全部人手上都沾了顏料，甚至有3人的臉上都有。

另外，電視台又進行了一個對照實驗，為預防「病毒」傳播，工作人員將經常更換食物餐夾、湯匙等並鼓勵參加者勤洗手。結果顯示所有人的臉部都無沾上顏料，亦只有少數人手上有「病毒」，傳播力大大下降。

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責任編輯：楊宛茜