【十八年後的終極告白】敬業尹詩沛演「人肉佈景」照樣交足戲　入行10年最渴望獲父母讚賞　

▲ 尹詩沛在《十八年後的終極告白》的演出大有發揮。

記者室門外傳來清脆響亮的笑聲，她長髮及腰，穿上清雅素白的套裝，腳踏波鞋，談話間帶有孩童的淘氣，眼神表情富於變化，卻不離其宗，總是堅定那熱愛演戲的初衷。這人，就是近日因演《十八年後的終極告白》Tiger嫂趙玉娣而演技獲一致讚好的尹詩沛。

2019年，尹詩沛在劇集《金宵大廈》飾演60年代風塵女子芳芳，與莎莎譜出與俗世背道而馳的同性戀悲曲，血流滿臉、痛哭悲喊的演出令觀眾眼前一亮。她形容，這是10年演戲生涯的「中期考試」。

2020年，講述埋屍殺人案的劇集《十八年後的終極告白》，尹詩沛演繹捲入謀殺案疑兇Tiger的太太趙玉娣，在丈夫死後由殮房到豬肉檔中連番嚎哭，撼動觀眾心靈。她覺得，這是10年演戲生涯的「期終試」。

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▲ 尹詩沛形容在《十八年後的終極告白》中的演出是10年演戲生涯的「期終試」。（湯炳強 攝）

尹詩沛入戲自然流淚

《十八年後的終極告白》的趙玉娣知道丈夫Tiger（杜大偉飾）死訊後，尹詩沛以多層次演繹悲哀痛哭的喊戲，演技出眾。

可是尹詩沛接受TOPick專訪卻表示，演出時有心理壓力：「本身淚點很高，日常很少流淚，演喊戲的經驗亦不足，當收到劇本知道要連哭多場，第一下就是質疑自己，因為要在分拍多場，但要在短短幾分鐘的戲份內，讓觀眾看到趙玉娣在老公死後的心情起伏變化，是很有壓力。」

起初，她不停地逼自己哭，但到拍攝時發現有新體會：「原來對手們會帶我入戲，是很自然便會演到。而正因有上次芳芳及今次的連場喊戲考驗，現在很有信心拿捏到一滴眼淚該在何時流出。」

演技浸淫10年，尹詩沛以喊戲開拓出悲劇戲路，眼裏有了自我肯定的閃爍目光：「肯定會有成長的，其中是我終於開始肯定自己，因為我也曾有過『喜歡演戲但要找第二份工轉行』的念頭，不過今次的成績表讓我很滿意，有了經驗未來演得更好。」

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▲ 尹詩沛現時可輕鬆演繹喊戲。（《十八年後的終極告白》截圖）

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尹詩沛熱愛演戲初衷不變

2010年藝員訓練班出身的尹詩沛，初次踏入夢想世界多被派演護士、秘書，以及風塵女子，也因此被封「TVB劇御用妓女」。敬業的她卻從不看輕配角的重要性，也不介意因外表成熟而被派演比自己真實年齡大的角色。

尹詩沛：「其實做風塵女子很好，服裝漂亮、妝容也精緻。而且那時只有19歲，初入行覺得甚麼都新奇有趣好玩，所以很投入，即使做配角也會在旁小聲配上合適的對白。因為是在做喜歡的事，所以不介意演不同類型的角色，況且過不同的人生也讓我明白不同人的難處，更有同理心，令我更多關心身邊人。」之後，尹詩沛笑指自己有「阿Q精神」。

▲ 尹詩沛初出道是角色都以風塵女子為主。（《金宵大廈》截圖）

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事業低潮 親人離世

鏡頭前的尹詩沛說話豪氣，舉止豪邁，強人角色使然下，總予人獨立堅毅的感覺。

只是，鏡頭後的她談起家人，總露出一臉依賴父母的稚氣：「爸爸長時間在內地工作，可能一星期見面1至2次，所以我在港與媽媽居住。其實我一點都不獨立，工作外很大部分時間留在家黏着媽媽，是名副其實的『媽寶』。爸媽一方面很開心我還時常待在身旁，但又怕我已20多歲還不會長大。」

▲ 尹詩沛與媽媽情同姊妹。（Instagram圖片）

尹詩沛曾對演藝工作心灰

在美國出生的她說：「小時候在學校已熱愛音樂與演戲活動，雖然畢業後，爸媽想我回美國唸大學，但當我提出想參加藝訓班圓夢，他們都放手讓我去試，10年來都非常支持我的演藝事業，但同時又會很擔心我。」

尹詩沛走過事業的低潮，也歷親人離世的傷痛：「剛入行時拍了百多集《愛回家》，演律師樓的接待員，但其實沒觀眾記得，碰巧那時嫲嫲與癌魔已對戰一段時間，我心情很差，每天只想陪伴家人，會想既然都沒有發揮機會，倒不如離開陪嫲嫲去覆診，這樣會不會更好？」

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▲ 尹詩沛最想成為讓爸媽驕傲的女兒。（Instagram圖片）

她續指：「當時難過得覺得自己患上情緒病，每天暴飲暴食，最重有130多磅。拍攝時又不想與其他演員溝通，每天都只是買飯盒躲在一角，沉溺傷心走不出來，後來慢慢想通了，生離死別是人生必經階段。」

「嫲嫲走了以後，就只剩下爸媽，他們是要求好高的人，對我從來不會讚出口，所以好想成為令他們驕傲的女兒。今次的演出最開心最感動，是終於得到他們開口讚賞，也讓他們知道我的工作是做甚麼，不會再令他們擔心，也更肯定我走演員的路是正確。」在尹詩沛心中得到父母一句的支持，已勝過他人的千言萬語。

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▲ 尹詩沛指當時嫲嫲患病令她曾想退出娛樂圈。（湯炳強 攝）

既是男朋友 也是好朋友

《十八年後的終極告白》刻畫出人性醜惡，故事氣氛陰沉悲痛，尹詩沛也坦言花了半年時間才從角色中走出來：「拍完戲覺得已習慣難過的狀態，連不用工作時也覺得沒有事能讓我感到快樂，每天都在想我生活到底是為甚麼？那半年知道自己很難相處，會因小事罵人，家人、朋友及男朋友都忍受了很多，始後知道要自己振作，才可真正抽離角色。」

說起從事科研工作的男朋友，尹詩沛眼內充滿笑意：「我們相識10年，拍拖近9年，他是我男朋友也是好朋友。我有很多壞習慣、脾氣及情緒，他都會告訴我讓我面對，總是說：『將來你的男朋友或老公不一定是我，但你改了壞習慣是為自己好。』是一位教我改善、令我更懂得為人設想及成長的男朋友。」

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▲ 尹詩沛與男朋友已相戀近9年，非常幸福。（湯炳強 攝）

她甜絲絲地憶起拍拖趣事：「他會對我撒嬌，有時知道我劇中角色有老公，會呷醋叫我要注意一點，比我更似女朋友。不過我都會向他訴苦，試過演得太像師奶連自己都增胖不少，他也安慰我是因為演技好才演甚麼似甚麼，不用太介意觀感。」

10年，尹詩沛有幸遇上兩個烙印觀眾心中的好角色，由濃妝艷抹到清雅僕實的佳人，那些演藝事業裏的驚喜，載有淚水的感動和辛酸，都是從一個決定開始堅持：「因為是在做我喜歡的事。」

髮型：Hair @ Kenneth

首飾：ass_oh

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記者：陳家瑩