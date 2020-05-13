【疫情減壓】迪士尼Pixar免費教畫50個卡通人物 140萬人學畫「史迪仔」最受歡迎【內附連結】
休閒 11:40 2020/05/13
在新冠肺炎疫情下，歐美成重災區，各國政府都希望市民留守家中，因此，不少機構都開放旗下的頻道和節目好等大家在這疫情期得到娛樂，甚至進行學習，迪士尼和旗下的Pixar亦不例外，一早已上載大量短片，教你一次過畫盡旗下50位卡通人物。
這一次過的「晒冷」行動，其實一早已上載於迪士尼的官方網站，至於YouTube上的發放可追溯至更早的2014年，而隨著迪士尼或Pixar陸續有新片上映，每款有新角色出現後都會陸續更新。
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教大家繪畫的人全是迪士尼或Pixar內的動畫師，50位於卡通人身包括大家熟悉經典的米奇老鼠、唐老鴨、小熊維尼、而新近的成員有Elsa、Anna、當然亦少不得Pixar的台柱巴斯光年和胡迪等。
其中最高的瀏覽量的動畫人物《史迪仔》，有140萬人次瀏覽（上載日期為2014年），而《魔雪奇緣》的Elas亦不遑多讓，有120萬人次（上載日期為2015年），反而《米奇老鼠》只有11萬人左右登上（上載日期為2019年），莫非大家都對這最經典的角色感到生厭？
看來米奇老鼠正犯上過度曝光的後遺症。
記者：何偉雄