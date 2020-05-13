【疫情減壓】迪士尼Pixar免費教畫50個卡通人物　140萬人學畫「史迪仔」最受歡迎【內附連結】

▲ 想學畫Pixar卡通人物，可以登上官方網站，想畫迪士尼卡通人物，就要登上YouTube。（圖片：Pixar）

在新冠肺炎疫情下，歐美成重災區，各國政府都希望市民留守家中，因此，不少機構都開放旗下的頻道和節目好等大家在這疫情期得到娛樂，甚至進行學習，迪士尼和旗下的Pixar亦不例外，一早已上載大量短片，教你一次過畫盡旗下50位卡通人物。

這一次過的「晒冷」行動，其實一早已上載於迪士尼的官方網站，至於YouTube上的發放可追溯至更早的2014年，而隨著迪士尼或Pixar陸續有新片上映，每款有新角色出現後都會陸續更新。

▲ 迪士尼和旗下的Pixar上載大量免費教學短片，教你一次過畫盡旗下50位卡通人物。其中，瀏覽達140萬的《史迪仔》最受歡迎。（YouTube截圖）

Disney Parks-How to Draw Series

教大家繪畫的人全是迪士尼或Pixar內的動畫師，50位於卡通人身包括大家熟悉經典的米奇老鼠、唐老鴨、小熊維尼、而新近的成員有Elsa、Anna、當然亦少不得Pixar的台柱巴斯光年和胡迪等。

▲ 米奇老鼠因為去年才上載，只有11萬人瀏覽過。（YouTube截圖）

Draw with Pixar

其中最高的瀏覽量的動畫人物《史迪仔》，有140萬人次瀏覽（上載日期為2014年），而《魔雪奇緣》的Elas亦不遑多讓，有120萬人次（上載日期為2015年），反而《米奇老鼠》只有11萬人左右登上（上載日期為2019年），莫非大家都對這最經典的角色感到生厭？

看來米奇老鼠正犯上過度曝光的後遺症。

▲ 《Winnie The Pooh》都有80萬人瀏覽。（YouTube截圖）

記者：何偉雄