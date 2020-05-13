【抗疫英雄逝世17周年】急症醫生蔡振興悼念舊同學謝婉雯　在心中不覺得她離開了

▲ 蔡振興讚賞謝婉雯為人勤力善良。

2003年沙士一疫，香港付上沉重代價，奪去299人的性命，當中包括「香港女兒」屯門醫院醫生謝婉雯，距離至今已17年，今日（13日）是謝婉雯離世17周年，香港正值遇上世紀疫症，港人感受更深，與謝婉雯醫生同屬中大醫學院學生的蔡振興醫生，至今仍難忘記昔日舊同學，他表示難以想像自己一生人會遇上兩次大疫症，仍難忘記謝婉雯醫生的謙厚、善良，坦言「在我心中不覺得她是離開了」。

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蔡振興醫生現時是公立醫院的急症科醫生，同時也是香港醫療調解學會主席，曾擔任香港急症醫學會會長，他也在3月初隨港府包機前往武漢，協助接載滯留港人返港。

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他接受TOPick訪問時表示，今年悼念謝婉雯之情特別深刻，所有回憶浮現，形容謝婉雯為人很謙虛，自己與她同窗6年從不知道謝婉雯是8優狀元：

她離世後大家廣泛報導，我才知道她是８優狀元，做了6年同學，她自己從來沒有聽說，她很樂於助人，很多時大家都同一組，組務的聯絡她都自己舉手做。

▲ 港人不忘沙士之痛，抗疫不可鬆懈。（資料圖片）

他表示對於謝醫生的回憶是美好的，仍停留在中大醫學院讀醫科時期，讚賞謝醫生很勤力，對昔日醫學院生活娓娓道來：

以前上堂時與現在的醫科生不同，當教授講課時大家要不斷抄筆記，很多同學都抄不切都是抄她果份筆記。

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17年過去，大家回不到疫症發生時，前線抗疫的醫護犧牲，是港人難以抹掉的傷痛回憶，蔡振興直言自己仍然難以相信謝婉雯已離開：

她的離世感覺仍然不真實，不相信她離開了，在心中不覺得她是離開了。

他更憶起一件小事，說當年醫科生的學習中，需要學習不同專科的知識，其中他們被分派到婦產科病房，需要跟進一位孕婦的情況，當嬰兒出世時醫科生跟進嬰兒的健康及成長到3歲，屬於社區醫學的學習課題之一：



大學四年級與謝醫生分派到病房，跟進一位出世的混血BB女，每年要去探小朋友一次，看看她的身體情況，有沒有生病，量度頭圍、視力有沒有問題等，她是很勤力，成日去看BB女。

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▲ 蔡振興（左二）曾經跟隨醫管局的境外緊急醫療隊前往武漢，成功接載滯留港人。（資料圖片）

蔡振興指當年的功課學習，他一直感激有位好同學從旁協助，而自己在機緣巧合下得知這位女嬰最後隨父母到美國生活，曾與其母取得聯繫，知道她已健康長大成人，更成為一位醫生：

她媽媽並不認識謝婉雯，當年她曾照顧的BB女，現在成為了幫助人、救人的醫生，相信她在天之靈應該很安慰！

除了謝婉雯醫生，當年感染沙士去世的還有7名前線醫護人員：

劉大鈞（香港兒科私人執業醫生）

劉永佳（屯門醫院胸肺科內科護士）

鄧香美（基督教聯合醫院健康服務助理）

劉錦蓉（基督教聯合醫院健康服務助理）

王庚娣（威爾斯親王醫院健康服務助理）

張錫憲（香港耳鼻喉科私人執業醫生）

鄭夏恩（大埔醫院醫生）

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記者：伍瑋瑋



