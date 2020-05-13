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【親子關係】社工團體推特製桌遊促進親子溝通　藉遊戲時間深度聆聽改善家庭關係

親子 12:01 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

疫情衝擊社會經濟，家庭關係亦無可避免受影響。社工團體推特製桌遊促進親子了解，盼藉遊戲時間讓親子間有機會深度聆聽，從而改善家庭溝通。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情對社會經濟造成重大打擊，家庭關係備受考驗；由家福會社工因看到良好溝通可產生抗逆力，推出原創遊戲咭「家事研究所」，讓家人間進行妙問妙答，發揮想像力，及向家人提供創意的服務行動，增加了解，設計社工指出，停課期正是一段家人建立關係的關鍵時刻，桌遊好處是隨時可以玩，讓家人開開心心地溝通。「家事研究所」供2至8人參與，遊戲咭現可按此連結下載。

設計社工指出，停課期正是一段家人建立關係的關鍵時刻，桌遊好處是隨時可以玩，讓家人開開心心地溝通。(陳智良攝)

產品本是為去年家福會成立70年設計，疫情下該會有見捉棋可以促進家人彼此了解，才可令家成為避風港果，增加家庭成員抗逆力，故再次向公眾推廣此遊戲。

10種行動讓家人間表達關心。(陳智良攝)

老少咸宜

該會註冊社工吳浩希(Elvis)解釋，家福會一向有用桌遊作為服務媒介，過去曾出版過針對教SEN生的生涯規劃棋、學生理財棋等等。「家事研究所」則是破天荒全由社工團隊共同設計，Elvis解釋，他們先集思廣益近千條問題及行動的遊戲咭內容，最後歸納出70條問題，玩法是透過開放式圖型及問題，讓親子邊猜畫邊交流；紙牌上的字體大小和圖案設計，考慮到要方便幼童及長者能理解及作答。

多位社工在上千條問題中歸類成最深度的70條。(陳智良攝)

他們希望家庭成員玩棋時，有機會深度聆聽彼此，因這段時間，一切停擺，家人間反而多了時間相處。

我們是不習慣把抱歉、請原諒我講出來；我的家人最怕什麼？他有沒有夢想？雖然家人日對夜對，但不一定很明白對方，遊戲期間，見到有些大人自己很久已沒有抱過小朋友。我們想一家人了解到，向家人表達關心，只需要一點點行動。

於5月29日或以前，連同個人姓名、聯絡電話、電郵地址，電郵至plunit@hkfws.org.hk可獲該遊戲一份。名額有限，先到先得。

查詢：2527 3171

記者：胡麗珊

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