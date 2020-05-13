【十八年後的終極告白】阿倩懷孕遭棺材哥擄走　阿一為救女友犧牲？【劇透慎入】

▲ 阿倩慘被棺材哥擄走。

TVB劇《十八年後的終極告白》本周播至結局篇，昨晚劇情講到阿倩（楊秀惠飾）因為身體感不適，阿一（陳山聰飾）為送她去看醫生，因此而遲了去救泰臣（羅浩銘飾）及咸濕昌（馮奕森飾），導致泰臣與阿一反目。

在《十八年後的終極告白》之後劇情交代，阿倩感不適原來因為懷了阿一的骨肉。可是在第19集講鏡叔（鄭恕峰飾）因上市計劃失敗，歸咎棺材哥（何啟南飾）而壓罵。而棺材哥不甘受辱，竟先下手為強對付鏡叔，更捉走家倩，藉以誘殺阿一現身。

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▲ 阿一單人匹馬去救阿倩。

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「埋屍七子」死剩兩人

家倩被擄受虐打，究竟能否保得住肚中骨肉？而阿一為救家倩與昔日好兄弟泰臣（羅浩銘飾）大打出手。

而大隻佬羅浩銘早前於社交平台透露泰臣在劇企圖強暴阿倩，並稱讚楊秀惠很專業，演出時給予他很大信任。

▲ 究竟阿倩與肥仔富是否在拜奠阿一？

另一方面，阿Sam（譚俊彥飾）誤殺陳淑嫻（江欣燕飾）後，因不想被知道他的殺人證據，以及想賺快錢而逐步愈行愈錯，最後他下場會如何？

在此輕劇透，當日的「埋屍七子」最後只剩下兩人生存，究竟之後死者是誰？