【新冠肺炎】消息：66歲婦住梨木樹邨確診 非同住孫女亦初步陽性

▲ 衞生防護中心及醫管局下午會交代最新疫情。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（13日）至少一宗新增個案，衞生防護中心及醫管局下午召開記者會，相信新增的個案包括一名住在梨木樹邨的66歲女人，她沒有外遊紀錄，屬本地感染個案，同時消息指她非同住孫女也初步陽性。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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▲ 66歲女病人報稱沒有外遊紀錄，也沒有接觸確診患者，住在梨木樹邨。（陳國峰攝） "> ▲ 66歲女病人報稱沒有外遊紀錄，也沒有接觸確診患者，住在梨木樹邨。（陳國峰攝）

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡