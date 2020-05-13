【新抱難為】野蠻奶奶訂3條苛刻家規　不准新抱同枱食飯迫日睡4小時就夠

▲ 台灣一名媽媽分享，她的奶奶訂立苛刻家規，包括不准新抱同枱食飯。

婆媳關係從來都是世紀難題，奶奶和新抱不同住至少可減少磨擦。台灣一名媽媽分享，她的奶奶訂立苛刻家規，包括不准新抱同枱食飯、迫日睡4小時就夠。網民都大表驚訝，表示「都甚麼年代了」。

該名鄭姓媽媽於Facebook群組「爆怨公社」發帖文，以「我要報（抱）怨婆婆（奶奶）」為題，抱怨奶奶訂下以下3個無理要求。

1. 洗衫時新抱衣服放最底

新抱指奶奶要求洗衣服脫水時，丈夫和孩子的衣服要放上面，她的衣服只能放最下面，否則會招來奶奶責罵︰

我的放上面就會被罵沒規矩。

2. 不准新抱同枱食飯

奶奶指自己以前不敢跟夫家同枱食飯，僅在旁邊吃，可是新抱稱奶奶的女兒就可以同枱食飯。

3. 迫新抱日睡4小時就夠

奶奶引用醫生所說，告訴新抱每日睡4小時就夠，不過新抱指奶奶晚上7、8時就睡，翌日清晨5、6時才起床，奶奶自己都不止睡4小時，卻想新抱跟著做。

她附上一張圖片，上面寫上「看我不順眼你可以選擇自殺，也可以選擇把眼睛戳瞎」，來嘲諷奶奶的無理。她慶幸每年只跟奶奶住幾天，「不然我就會上社會新聞了」。

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網民︰都什麼時代了

帖文發出至今有多達1.2萬人讚好，很多網民指這名奶奶非常無理，「都什麼時代了，還有這樣的老古板」。另有網民留言表示︰

別人的女兒終究不是自己的親骨肉。

這是媳婦，還是外傭的待遇。

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責任編輯︰駱秀玲