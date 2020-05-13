【阿嬌離婚】傳賴弘國為娶阿嬌耗盡積蓄　被爆結婚以來從未付分毫家用

▲ 賴弘國耗盡身家娶阿嬌，被爆結婚14個月從未付家用。

鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」台灣醫生賴弘國早前突然爆出離婚，結束短短14個月的婚姻。男方曾透露二人早於2018年5月在美國舉行完婚禮後感情變淡，更有說賴弘國為娶阿嬌耗盡身家。近日再爆出婚後賴弘國從未付過分毫家用，女方至今仍未有任何正面回應。

於本月8日，阿嬌與賴弘國被爆出離婚，賴弘國馬上回應傳媒確認此事，而阿嬌則透過經理人承認婚變，但不願多作回應。

此後賴弘國多次高調回應，並在網上撰千字文「悼念」感情，阿嬌經理人公司英皇曾透過律師向其發出信函提醒要低調處理。

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▲ 婚姻僅維持了短短14個月。（instagram圖片）

雖然見賴弘國的社交網站已把千字文及所有與阿嬌相關的帖文收起，只剩下去年為阿嬌慶生的發帖。

但昨日（5月12日）他再度高調現身會見台灣傳媒，表示希望保護其診所客人私隱，同時揚言會對誹謗他的他作出提告。

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▲ 2017年底阿嬌公開二人相戀消息。（instagram圖片）

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而對於二人離婚消息眾說紛紜，當中最大問題相信是他們的價值觀一直未能契合。

夫妻倆之前結伴上綜藝節目時提到，曲於阿嬌不希望「貼錢」把自己嫁出去，所以婚禮相關費用全由男方負責，據知單計美國的婚禮已經花費5千萬台幣（約1300萬港幣），而收入遠遠比不方太太的賴弘國更差點因而破產。

今日有消息爆出，婚後賴弘國從未付過分毫家用予阿嬌，而女方則不以為意，覺得大家的錢財無分彼此。賴弘國在千字文中亦有透露，阿嬌送他無數禮物，甚至要著太太不要再送。

▲ 有指二人於2018年感情已轉淡，但因簽約了內地綜藝節目《爸媽學前班》而勉強維繫婚姻。（instagram圖片）

不過賴弘國亦在文中提到自己自費飛到各地去探班，又為了哄阿嬌開心而花錢去旅行，診所生意因為疫情受影響收入大減，而賴弘國只指責阿嬌對他毫不關心。

不過有指阿嬌其實知道對方承受著壓力，希望留空間予對方發洩，故未有多發表意見，卻被男方誤會。

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