【降魔的2.0】林凱恩演大肚婆感受孕婦辛酸　盼開輔導中心幫無助婦女

▲ 林凱恩於《降魔的2.0》扮演孕婦體驗媽媽懷孕時的辛苦。

林凱恩（Iris）在《降魔的2.0》演出獲好評，在昨晚（5月14日）《降魔的2.0》劇情講林凱恩飾演的阿Ling張佩玲產子後，因掛念死去的展明（黃子恆飾），意圖帶同嬰兒自殺。幸好，馬季（馬國明飾）叫「大話魔」」（易宇航飾）幻化成展明才令張佩玲重有生存意志。不過魔種長大成人後，可能日後成馬季的最大敵人。

林凱恩由絕望到重燃希望，演繹具水準。昨晚在《降魔的2.0》播出後，她在個人IG貼出阿Ling與展明在天台對望場面並寫道：「結局或許不完美，但至少我擁有屬於他的一段旅程...​有一種愛，叫傷害；有一種愛，叫執著；有一種愛，叫放手。」

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▲ 林凱恩在個人社交平台貼出昨晚《降魔的2.0》場面。（取自林凱恩IG）

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張佩玲為愛不惜一切

林凱恩接受TOPick訪問表示，《降魔的2.0》的阿Ling是她從影以來遇過最暗黑的角色：「整個拍攝過程中，我都很少發聲，會躲於一角培養情緒。」

Iris今次已是第二次演張佩玲：「跟之前的不同，這次因為展明（黃子恆飾）已死，所以她多了一份仇恨，要為最愛的人去報仇，仇恨令她更癲更瘋狂。從正面的角度看，她是個很蠢的女生，為愛情可以不惜一切去做任何事，並已進入一個瘋癲的狀態。」

她又謂：「但她只是因為很愛這個男人，還有要保護她的BB，BB是她生存意志的一部分，以及和展明唯一的聯繫。如果BB離世的話，加上展明早已離開，我便會很想跟隨他一起離世。馬明是令我繼續生存的原因，因為我要報復。」

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▲ 林凱恩覺得扮演張佩玲很有挑戰性。（林凱恩IG圖片）

林凱恩珍惜眼前所有

Iris指自己不會如張佩玲般為愛犧牲：「我沒她那麼蠢，不會不惜一切去得到一個人。我比較內斂，經常要別人要猜度。」

林凱恩續指：「張佩玲告訴觀眾不能太執著，過於執著會令自己很辛苦，愛一個人並非完全去得到他或擁有他，反而要珍惜自己眼前擁有的事物，會比捉住一些捉不到的事物更舒服。」

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▲ 林凱恩於《降魔的2.0》飾演附魔孕婦Ling。（TVB截圖）

林凱恩體驗當孕婦

這次的張佩玲身懷魔種，Iris透露：「上一輯的孕肚是海棉來的，這次則是全矽膠，完全複製真的孕肚而製成，最重時逾10磅，最長需拍攝約5、6小時。我要戴上這個肚去報仇，所以部分動作場面也不易做，是練習力氣的一部分。拍畢後真的很累，連坐下也很累，不過這個體驗很有趣。」

林凱恩體驗當孕婦的滋味：「拍攝前不能吃太多，不然便會作嘔。每次陀住孕肚時彎下腰也很難，要慢動作一點。走路時都很重，腰很累，這是一個很新奇的體驗。基本上不能跳彈，就如一個正常的孕婦一樣。」

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▲ 林凱恩與媽媽的感情深厚。（林凱恩IG圖片）

林凱恩曾被媽媽放棄

懷第二胎時的林媽媽曾考慮過放棄女兒，Iris說：「當時家庭壓力比較大，已經有哥哥在，所以媽媽會覺得自己哪有能力去照顧兩個（小朋友），而且又需要上班。但爸爸很堅持要我，因為這是他的女兒，所以出生後爸爸比較錫我，也是我很多謝爸爸的地方。」

Iris於約9歲時得悉此事，她曾試過想不通，「為何我還要在呢？以前會很固執地去想，現時則不會了，她當時有很多的顧慮才會這樣做。」

林凱恩卻沒有因而生媽媽的氣：「那時會生自己的氣，反問為何要出生在這個世界。現時反而會欣賞自己，幸好以前沒亂做傻事。」

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▲ 曾主持《安樂蝸》的林凱恩邀請任職室內設計師的哥哥一起拍攝節目。（受訪者提供）

孝順女林凱恩

林凱恩明白媽媽的苦衷：「媽媽會覺得沒時間去照顧兩個小朋友，就覺得不如不生。正因為她愛我才會想這麼多，如果她不負責任地生我出來，但又不理我，會比生我出來更壞。我也曾問她有沒有後悔生了女兒，她當然回答我不會後悔。」

向來乖女的Iris覺得父母都很偉大：「爸爸和媽媽都只有一個，我會很珍惜他們。有時我害怕自己會後悔，特別是現在不停地工作，少了見他們，便擔心會否因工作而忘了他們？」

▲ 林凱恩期望能努力賺錢開設輔導中心予媽媽。（黃建輝 攝）

林凱恩的媽媽實行終生學習，約在6年前完成了伯特利神學院修讀輔導學。

孝順女Iris努力工作，期望有朝一日能儲錢開設輔導中心予媽媽：「中心主要輔導對象為婦女，她們遇上不快之事卻好像沒有渠道去宣洩，希望能藉此幫助身邊的Auntie。我的願望是能用不同的方法令這個社會變得更開心，也想所拍的劇能感染身邊人。」

Hair : People@ HAiR

Outfit: sherilyn

Venue: The Stadium

記者：梁樂欣