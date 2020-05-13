【抗疫英雄】「香港女兒」謝婉雯醫生殉職17年　回顧沙士英雄入學手冊志願：做醫生為社會服務

▲ 「香港女兒」謝婉雯醫生沙士殉職17年。

2003年3月香港爆發沙士，被稱為「香港女兒」的屯門醫院胸肺科主任醫生謝婉雯，因救治病人於當年5月13日殉職，至今已17年。沙士疫症於本港奪去299條寶貴性命，包括8名醫護人員。抗疫殉職的謝醫生在入讀大學學之初，早已在入學手冊寫下自己的志願，決心成為一名醫生，「為社會和人民服務」。

立志成為醫生服務社會

謝婉雯醫生學業成績優異，1986年她以8優成績成為香港中文大學的暫取生，入讀中大醫學院。當時她已立下心志，在入學手冊寫下自己的志願：「加入醫生的行列，為社會和人民服務，更發揮自己所長。」與謝婉雯一起入學的中學同窗蘇詠儀憶述：

謝婉雯應該好細個已經話要做醫生，（因為）幫到人。

蘇詠儀形容，謝婉雯是中學老師口中典型的「品學兼優乖學生」。成績優異的她其實也很好動，曾為女童軍及學校游泳隊成員，絕非「讀死書」。

▲ 謝婉雯1992年大學畢業後，於屯門醫院實習。（相片來源：經濟日報資料室）

關顧病人健康及心情

1992年大學畢業後，謝婉雯於屯門醫院實習，及後正式加入屯門醫院的急症科工作。蘇詠儀透露，謝婉雯在急症科有個花名叫「表妹」，

嗰段時間其實一啲急症室同事係叫佢做「表妹」。因為以前有啲粵語長片有個「婉君表妹」，咁大家覺得一來個名有啲似，「婉雯」、「婉君」，第二就係佢俾人嘅感覺一路都係好溫柔、好斯文。

憶及好友，蘇詠儀稱讚謝婉雯工作一向有耐性，面對精神狀況較混亂的急症室病人，或是較焦急的家屬，她仍能耐心向病人及家屬了解病情，慢慢解釋，絕不「呼呼喝喝」；除了關顧病情，她更關心病人的心情。

▲ 在同學眼中，謝婉雯（後右一）是位品學兼優、好動的乖學生。（相片來源：香港中文大學）

自動請纓照顧沙士重症病人

2003年沙士爆發期間，謝婉雯主動請纓到深切醫療部照顧病人。蘇詠儀憶述，謝婉雯患病入院後數天，二人仍然以電話保持聯絡，向朋友交代自己的情況；並且叮囑各人代為留意媽媽的身體情況，留意有沒有發燒。

其實當時佢呼吸已經唔暢順，但佢擔心其他人多過自己……

大學同學、同樣是屯門醫院醫生的李舜華說。李舜華形容，謝婉雯是一位很盡責的醫生及病人，每當其他醫生到病房為她檢查，她總自覺地戴上N95口罩。

謝婉雯父母勉勵港人：永不放棄

2003年5月13日凌晨4時，謝婉雯病逝，終年35歲。屯門醫院為謝醫生舉行追思會，400多名醫護人員手纏黑紗送別謝婉雯。當年謝婉雯的父母在網上發表公開信，謝爸爸親手寫下字句，勉勵香港人永不放棄：

多謝各界對婉雯的關心，她的勇氣和犧牲精神，盼望能鼓勵港人永不放棄。

當年多個機構為紀念謝婉雯的無私精神，均設立基金培訓新一代醫生。香港中文大學也設有「聯合書院謝婉雯醫生紀念獎學金」，以作培育醫科生之用。當時的特首董建華獲立法會批出1.3億元用作醫護人員進修和培訓，成立「謝婉雯醫生培訓基金」。

除了謝婉雯醫生，當年感染沙士去世的還有7名前線醫護人員：

劉大鈞（香港兒科私人執業醫生）

劉永佳（屯門醫院胸肺科內科護士）

鄧香美（基督教聯合醫院健康服務助理）

劉錦蓉（基督教聯合醫院健康服務助理）

王庚娣（威爾斯親王醫院健康服務助理）

張錫憲（香港耳鼻喉科私人執業醫生）

鄭夏恩（大埔醫院醫生）

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責任編輯：羅嘉欣