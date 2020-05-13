【抗疫英雄】為搶救命危患者「來不及戴N95」　盡責護士染疫身亡留遺言：我不想死

▲ 美國一名61歲護士在來不及戴N95口罩的情形下衝入病房，不幸染疫離世。

新型肺炎肆虐多時，全球死亡人數超過29萬，美國是疫情重災區，至今已奪走逾8.3萬人的寶貴性命，當中包括站在抗疫最前線的醫護人員。美國洛杉磯一名61歲護士日前為搶救確診的重症病患，在來不及戴N95口罩的情形下，便衝入病房，不幸染疫，14天後離世。

據《太陽報》及《洛杉磯時報》報道，在「荷里活長老會醫學中心」（Hollywood Presbyterian Medical Center）任職長達16年的61歲護士Celia Marcos，在4月17日不幸染疫身亡。

在Celia離世前，病房內一名新冠肺炎重症男患者突然停止呼吸，生命垂危。當時她戴著一般外科口罩，如果要戴上N95口罩再入病房，恐怕會阻礙救援時間，最終她在沒有戴N95的情形下衝入病房救人。

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Celia在事發12天後確診，並在之後兩天染疫身亡。對於她的離世，有護士認為是「對所有人來說都很痛苦。」而她的同事也表示，醫院起初並未提供N95口罩給醫護人員，醫院內的外科口罩數量亦不足，導致他們有重覆使用口罩的情形。

離世前最後一句話：我不想死

在Celia臨終前，兒子未能陪伴在她的身邊，度過最後一刻。她在身亡前由同事照料，有同事透露她的最後一句話是：「我不想死。」

將近有200人參加她的紀念儀式，她的兒子John在訃文中提及：

媽媽是每個人都可以依靠的人。她在家中也是安靜強大的存在，跟在醫院時一樣。她經常樂於助人。

而她的前同事Jerry Dimaandal就形容，她是一名盡責的護士，也是朋友般的存在。

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責任編輯：羅嘉欣