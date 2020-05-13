關智斌邀型男爸爸合拍MV　《逆流大叔》導演陳詠燊拍出父子情

▲ 關智斌邀關爸爸一同合拍MV。（圖片：EEG）

關智斌（Kenny）今日（13日）推出新歌《日月》，歌曲由Kenny長期戰友陳子龍作曲、編曲及監製，為Kenny度身訂造，《日月》講述人的一生遇過很多人，當中不乏在困難時伸手扶持、讓我們倚靠的人，親如家人。

歌曲MV由陳詠燊執導，內容講述老一輩用自己手藝養育下一代及上一代，以裁縫一角說出三代關係，Kenny大讚故事性強。

演員找來入圍今年香港電影金像獎最佳新演員的陳湛文（Peter），之外MV更請來一位神秘嘉賓，就是關智斌爸爸。

問到為何找父親出演角色，Kenny說：「因為同導演一齊去create故事時，大家想由老、中、青三代角度去拍攝，故事入面的爸爸犧牲好多時間，成全三代人的幸福，正是我爸爸所做的事。這首歌講我生命中對我好重要的人，當中『爺爺』角色戲份不重，不如叫我Daddy去試。 」

▲ 《逆流大叔》導演陳詠燊拍三代父子情。（圖片：EEG）

Kenny更透露拍攝MV時，唱到歌詞「捱壞了幾多無從逃避 才學會這叫成長滋味」一時感觸唱不下去：「想起好多同Daddy的片段，突然觸動，都有剪落MV入面。」

MV拍攝現場 ，首次幕前演出的關爸爸坦然十分緊張，不過Kenny卻大讚父親表現專業。原來關爸爸在學生時代曾被老師選中當話劇男主角，不過關爸爸因為對白太多而拒絕。

除了當話劇在男主角，關爸爸透露當年畢業後打算投考電視台的藝員訓練班，可惜最後欠缺勇氣而告吹。

Kenny表示沒想過請得老父出山，問到酬勞會否特別加碼，Kenny笑言：「是搭膊頭，因為家用我會酌量加回。」