【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公

▲ 一名港媽直斥其菲傭出軌致宮外孕，手術後在家還疑似想勾引其老公。

聘請一個好姐姐不容易，但最少要有規有矩。有港媽昨日（12日）在網上出帖文發洩，怒指其媽媽級菲傭來港後多番出軌，導致宮外孕要做2次手術，共放了30日病假。期間她更行為不檢點，當港媽無到，竟穿低胸裝「真空」上陣抹地，疑似想勾引老公。

育有3孩的港媽在facebook群組《外傭僱主必看新聞訊息》出帖文怒斥其菲傭，指她原本有老公仔女，來港未夠一年就找「男友」出軌，導致宮外孕，前後在醫院做了2次手術，共放足30天病假。

期間菲傭毫無悔意，更行為不檢點博炒。首先出院當日是下午2時，她完全沒有通知港媽，直到晚上11時半才回家，入屋時更懶理消毒程序。

我罵佢，佢仲喺度笑，仲問我點解要咁惱，入到房仲要高聲唱歌，驚你聽唔到咁。

菲傭病假 港媽煮飯照顧

菲傭放病假毋須工作，還有恃無恐當港媽無到。港媽好心煮多一份食物給她，影相傳短訊叫她出房吃，對僱主不瞅不睬；當有朋友叫她外出時，她更無視僱主一家人在廳直行直過出門，小朋友叫她也不理睬。

房內只穿內衣褲

有日菲傭主動叫喚僱主，當港媽在客廳陪兒子溫書時，菲傭在房不斷呼叫她。港媽以為有急事入房了解，竟見菲傭只穿內衣褲，問她有否見過醫院信件。港媽不滿她衣衫不整毫不尊重，她辯稱自己準備沖涼，「真係不知所謂，咁嘅藉口都講得出。」

要待病假後才能解僱

更可恨的是，港媽懷疑她想勾引其老公，她曾於某早上，不戴胸圍穿低胸裝抹地。港媽已決定將菲傭炒魷，惟她仍放病假中未能即炒，還要每日煮飯請她出來吃。

帖文引來大批網民留意，大呼此菲傭是極品、瘟神，促港媽盡快炒魷，還有人認為港媽不應再煮飯給她，付錢叫她自行購買，或將冷飯菜汁撈埋一碟擺房門口就算。

港媽在留言補充，自己湊3孩已經無多餘精力，之前已覺得外傭的態度有問題，只是疫情期間忍住先。菲傭已表明不會自己走，故港媽要待其病假完結即補錢解僱。港媽形容，菲傭長得幾靚，平日放假出街會悉心打扮化濃妝噴香水，「所以出事唔奇囉！」

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責任編輯︰林綺玲