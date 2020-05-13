【土地問題】女大學生與男友拍拖2年　小情侶向父母借錢買樓上車被拒：驚我哋分手

▲ 一名女大學生於討論區發帖，想與拍拖2年的男友買樓，但向家人借錢被拒。

不少年輕人渴望與心愛的另一半共築愛巢，但香港的樓價高企，成為樓奴也是一件難事。一位女大學生在網上討論區發帖文指，與交往兩年的男友打算買樓上車，計算過二人的積蓄後，希望男朋友向家人借錢，惟對方家人怕二人分手，拒絕借錢。

該名女大學生於連登討論區以《想同男朋友買樓》為題發帖，現正就讀大學四年級的她，以往靠開網店、做私人補習及20多年的利是錢，共儲有20萬的積蓄，預計明年畢業後月入1.8萬港幣，而交往2年的男友則月入3萬。男友可向家人借錢，加上自己的積蓄共有100萬。

因家人的關係 渴望私人空間

女大學生指，自己與男友二人分別居住在樓齡30多年的私樓，但礙於家人在家難有私人空間的關係，便誘發他們買樓的念頭，

我有呀哥，佢有呀妹，次次去佢屋企都喺佢間房過夜，做咩都要就住就住。

家人擔心二人分手 拒絕借錢

但是，男方的家人認為二人只是拍拖2年，「驚我哋分手」，遂不支持他們置業，女大學生焦急地於討論區向網民詢問意見，「我真係好想同佢住埋一齊」。她透露，已向媽媽著手，

氹緊我阿媽，諗住買大西北500萬左右嘅單位，計過每人每月都係供7000元，只要捱到頭兩三年，遲吓加咗人工就輕鬆啲。

網民批評：未畢業就諗買樓

帖文引來網民熱議，不少網民指二人拍拖時間短，明白家人的擔憂，「拍拖兩年未畢業同人講將來？有冇咁天真呀」、「未結婚都係財政獨立好啲」、「工都未有諗買樓」及「想一齊住同需要買樓係兩樣嘢」。有網民建議，「純粹好想一起住，不如租個單位住下，一齊多一兩年等屋企人放心啲先。」

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責任編輯：王明芳