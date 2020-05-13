【日本停課】趁爸媽不在家發生性行為　日停課爆未成年少女懷孕潮：不知道要避孕

▲ 日本停課爆未成年少女懷孕潮。

新冠肺炎疫情下，全球不少國家的學校都停課，而日本停課卻令少男少女更多「出事」機會。有日本醫院表示，疑似受到停課影響，該院2月至4月累計接到逾百宗求助，光是在4月就接獲75宗國高中生懷孕諮詢，是史上最高。院方擔憂表示，希望女學生能好好保護自己身體，並做好避孕措施。

因應新冠肺炎疫情，日本首相安倍晉三早前宣布延長全國緊急狀態至5月31日，而中小學的開學日期亦被迫持續延期。根據《每日新聞》報道，位於熊本的慈惠醫院，在2007年設立免費的24小時匿名懷孕諮詢專線，向有養育困難的孕婦及嬰幼兒父母提供協助。

未成年少女懷孕增加

該院副院長蓮田健早前卻在記者會上表示，受到新冠肺炎疫情影響，學生因學校停課被困家裡，增加了發生性行為的機會，導致許多年輕學生在非預料下懷孕。

根據醫院的數據，懷孕諮詢專線接到的國高中生個案，自3月起逐漸增加，單計4月就較去年同期多了17宗。4月的592宗案件中，有高達13%為國高中生，較往年增加5至7%。

統計結果只包含願意公布詳細年齡的個案，僅回答「未成年」或「10多歲」的個案不列入統計中，實際的未成年懷孕人數，恐怕會更高。

醫院又指，許多致電查詢的小媽媽透露，他們是趁爸媽不在，在家和男友發生性行為，沒想到竟然懷孕，亦有人因為是第一次進行性行為，所以不知道要避孕等。

有男學生也撥打專線表示，女友出現疑似孕吐的症狀，另有不少人對性行為後的各種困惑，例如「沒有體內射精，會不會懷孕？」、「女友的生理期延遲」，也有已經懷孕的女學生，直接詢問墮胎煩惱。

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責任編輯：王明芳