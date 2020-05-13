【怪獸家長】媽媽公審男子與幼童爭玩攀爬架　反被網民嘲︰太怪獸神經質

▲ 台灣有媽媽認為一名男士跟小朋友搶玩滑梯，網民一面倒認為該媽媽過分緊張。

有怪獸家長出沒！台灣有媽媽帶小朋友到公園玩，大約有5名幼童在玩滑梯連攀爬架設施，有一名男士不時爬上滑梯及在旁走動，發帖媽媽有感該男士跟小朋友爭玩，不值他的行為而拍片放上網絡公審。有大部分網民指發帖媽媽過於緊張，為該男士說公道話，他是陪小朋友玩未有不妥。

昨日（12日），在facebook群組「爆廢公社」，有名女網民發帖，上載了2段在公園拍攝的影片，有數名目測大約3至5歲的幼童在滑梯組合設施玩耍中，當中有位成年男子在矮小的孩子群顯得很突出。在影片中，見一名戴口罩、身穿灰Tee及短褲的男士遊走滑梯之間，時而爬上滑梯，時而走下來，有倚著滑梯、攀爬架看著小朋友玩。

媽媽憂男士撞倒孩子

同場，有一名穿長裙媽媽扶著孩子行梯級準備瀡滑梯，相較之下，該男士顯得有點隨意放任地陪孩子玩。 發帖媽媽看不眼︰

都幾歲了，還在跟小朋友搶遊樂設施玩，這裡有很多小朋友，如果撞到了怎辦，不是自high自爽就好……

網民為男士說公道話

而另一則影片見該男子離開滑梯，走到公園一旁跟一名女士聊天，他們都是站著望向公園滑梯的方向，似是爸媽陪同小朋友到公園玩。

發帖的媽媽將影片放上網，本意是要網絡公審該男子，然而網民未有她預料中一同責備該男子，反而客觀評論不覺得他的行為危險或不妥，反罵發帖媽媽是「怪獸家長」，指她應該反省及向影片中男士道歉。

留言包括︰「明明就是在陪小朋友玩，有事嗎」、「太神經質了！不見他真的撞到小朋友」及「為何你不上前跟他說？要拍片網絡公審」等等。

有網民分析為何網民想公審他，可能是該男子陪孩子玩的方式不是細心拖著小朋友，隨意一點不似照顧孩子，以及該男士打扮很年青不像爸爸，令發帖網民以為他在搗亂，本意都是著緊孩子，只是過了火。

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責任編輯︰王明芳