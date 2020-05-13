【沙中綫聆訊】陳帆：如港鐵執行項目過程致損失　港府可提出追究

▲ （經濟日報資料圖片）

港府昨日公布沙中綫紅磡站工程獨立調查委員會最終報告，運房局局長陳帆直言對報告結果失望及難過，如港鐵執行項目過程致政府損失，可按委託協議提追究；又認同不予承辦商禮頓參與日後鐵路工程是合理思考方向，惟應由港鐵獨立思考作最終決定。

運房局局長陳帆今早接受電台訪問時表示感到失望及難過，但深信委員會最終報告的裁決，認為工程結構安全。不過就報告只提2%至3%鋼筋被剪短，遭質疑是否避重就輕，陳帆回應稱相信並非如此，解釋委員會意見是毋須做任何加固都安全，但一致共識是做適當措施會更穩固。

他又提到，報告反映有同事未能預視問題，亦未能堅決督促跟進，確保港鐵依照系統做事，將會於內部與同事檢討。陳帆補充，港鐵應否考慮禮頓參與日後鐵路工程是合理思考方向，但港鐵作為上市公司，應該要有獨立思考，再作最終決定。

陳帆強調，香港於建造方面的質量水平一向走在世界前列，港鐵亦是有品牌及有知名度，期望大家集中焦點做好工作，提升港鐵名聲，最重要的是嚴格把關質量控制。被問及會否向港鐵追討，陳帆稱港鐵已預留20億元作撥備，政府不用付出分亳，按政府和港鐵的委託協議，若果港鐵執行項目過程，導致政府有損失，當局可以按照條款提出追究。

至於路政署需否對事件負責及跟進，陳帆表示，已有一系列跟進工作，包括實地監察、突擊檢查、加強與港鐵的溝通渠道，提升協作文化，同時因應調查報告提出的觀察，有獨立審計小組跟進，稍後會向特首提交中期報告；而如有政府官員失職，當局亦會按既有機制於公務員體系內跟進處理。

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責任編輯：陳正怡