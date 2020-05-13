涉偷內有逾5萬現金報失銀包　28歲警員被控盜竊准保釋候訊

▲ 被告馮奕鈞今於沙田裁判法院提堂，獲准保釋候訊。（經濟日報資料圖片）

28歲男警涉於機場報案中心值勤期間偷去一個報失銀包，內有5萬多元現金、銀行提款卡及信用卡等，被控1項盜竊罪，案件今（13日）於沙田裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至6月10日再訊，男警准以5,000元保釋候訊，期間須每周到機場警署報到，以及不得接觸涉案證人等。

被告馮奕鈞（28歲），控罪書上並無報稱職業。被告被控1項盜竊罪，控罪指他於2019年2月13日在香港國際機場1號客運大樓7樓離港大堂報案中心內偷竊1個銀包（價值7,000元），內有現金56,090元、1張香港身份證、1張回鄉卡、1張駕駛執照、1張銀行提款卡、1張銀行銀聯卡、兩張銀行信用卡、1張八達通及一些個人卡片，而上述物品為陳振宇的財產。

辯方申請押後案件以索取文件及給予被告法律意見，並提出將保釋金由500元增加至5,000元。裁判官准被告以5,000元保釋，期間不得離港、每周到機場警署報到3次，以及不得接觸涉案證人，案件押後至6月10日再訊。

據悉，涉案被告為警員，去年於機場報案中心當值，有市民拾獲錢包交到報案中心，當物主到中心打算取回失物時，另一名當值警發現並無立案，追查下揭發事件。據悉，男警現已停職。

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記者：林欣樂