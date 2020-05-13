【美國疫情】紐約零號病人染疫後昏迷三周　逃離鬼門關剖白抗病經過：以為只是咳嗽

▲ 紐約零號病人染疫後昏迷三周，逃離鬼門關首度剖白抗病經過。

新冠肺炎疫情在美國持續升溫，確診人數突破141萬，在重災區紐約，累計有34萬人染疫。被視為紐約州「零號病人」的律師勞倫斯（Lawrence Garbuz），在3月確診染病，留院期間曾陷昏迷三周。他在出院兩個月，近日首度現身透露抗病的經歷和感受。

最初以為是咳嗽

現年50歲的加布茲和太太於周一（11日）接受NBC節目《Today》時表示，早於2月時出現咳嗽和發燒症狀，但當時卻不以為意，他解釋自己是一名律師，每天都在辦公室工作，沒有出國外遊，「新冠肺炎從未在我腦海出現過，我以為只不過是咳嗽」，故沒有立即求醫。

但由於病情加重，加布茲到醫院求診，醫生最初認為他患上普通肺炎，不過隨著病情持續惡化，他被轉送至急診室。加布茲在2月27日入院，最終在3月2日確診新冠肺炎。

確診後陷入昏迷三周

加布茲的妻子決定將丈夫轉送到曼哈頓的一家更大的醫院，去醫院途中，妻子一直在救護車上陪伴他。她說：

一個健康、有朝氣的人，在一夜之間突然病得如此之快，令人驚訝。

加布茲被送到醫院後，就陷入昏迷三周，他醒來後看見妻子，對她說的第一句話就是「我愛你」，他表示「太太果斷做了正確的決定，救了我的命」。他又憶述，自己無法回憶起昏迷期間發生的任何事情，

這三個星期的時間，從我生命中完全消失。

加布茲醒來的一周後就後出院，他表示，能夠走出鬼門關「對我們全家都是一個奇蹟」，又形容「這是一段漫長的旅程，感恩能夠活著。」

報道指，嘉布茲確診後，他身邊多達28人也相繼確診，包括妻子、子女、鄰居和朋友等，他居住城市新羅謝爾 （New Rochelle）疫情亦迅速蔓延，促使紐約州長科莫在當地設立了「隔離區」。

完整訪問：

【美國疫情】逾20名人參加「病毒派對」刻意感染盼獲免疫 最少2人因而確診

【美國疫情】封城下老婦確診病逝家人無法送終 暖心陌生人籌辦喪禮陪走最後一程

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣