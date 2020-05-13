【英國疫情】火車售票員被惡意吐口水　無保護裝備繼續工作13日後因染疫亡

▲ 英國火車售票員被吐口水，13日後因新冠肺炎亡。

新冠肺炎疫情肆虐全球，民眾防疫意識需提高，以免被感染。英國一名鐵路售票員近日在工作期間，被一聲稱患有新冠肺炎的男子惡意吐口水，最終13日後因感染新冠肺炎身亡。

被確診男子吐口水 13日後亡

綜合外國傳媒報道，事發於3月22日，48歲英國鐵路公司員工Belly Mujinga在維多利亞車站上班，換班交接期間，被一名男子問她為何會在該處、在做甚麼等。Mujinga回應自己在上班後，聲稱感染新冠肺炎的男子追打她與另一名女同事，更向她吐口水及咳嗽等。

兩人數天後不適，確診感染新冠肺炎，Mujinga於4月2日被送往醫院，期間需要戴上呼吸器，住院3天後過世。

未有穿上個人防護裝備 繼續工作

工會於本月12日發出的聲明提到，Mujinga及同事隨後向公司懇求，基於安全考量，希望能在工作人員及乘客之間設置保護屏障。但管理層就回覆，他們需要有人在車站大廳裡工作，當天剩下時間更要Mujinga及另一名同樣受到襲擊的女員工繼續在車站大廳工作，並沒有穿上個人防護裝備。

她本來患有潛在的呼吸系統疾病，之前已經做過手術，亦經常請假到醫院定期覆診，但這次當她要求請病假時，鐵路公司仍繼續要她上班。工會批評鐵路公司未有認真看待員工受襲的事件，也未有及時讓她停止工作。

入院後僅以視訊與丈夫見面

Mujinga的丈夫表示，妻子住院後兩人只有一次視訊通話，之後已經無法取得聯繫。他以為妻子一直在休息，沒想到再次收到通知時，醫生向他告知妻子已離世。由於英國的禁足措施，她的葬禮只允許10名親友參加，其中包括她年僅11歲的女兒。

家屬質疑，如果當初她有更多的個人防護裝備，甚至避免繼續在大廳工作，或許可以免於一死。而英國運輸警察也表示他們已經就事件展開調查，正在追尋向她們吐口水的男子。

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責任編輯：羅嘉欣