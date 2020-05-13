【沙中綫聆訊】中科興業不滿調查委員會裁決　下星期將提司法覆核

▲ 沙中綫紅磡站擴建月台工程醜聞遭揭發近兩年。（經濟日報資料圖片）

沙中綫紅磡站擴建月台工程醜聞遭揭發近兩年，獨立調查委員會最終報告昨日揭盅，工程分判商、中科興業董事總經理潘焯鴻批評報告實際幫政府、港鐵及總承建商禮頓，免於被追究民事及刑事責任，又計劃下星期提出司法覆核；立法會議員田北辰亦認為香港需要專門的鐵路署，統籌處理涉及鐵路的問題。

工程分判商、中科興業董事總經理潘焯鴻接受電台訪問時表示，顧問專家抽取的鋼筋樣本只是最表面一層，亦無了解工程使用多少粒螺絲帽，報告只是抽取對港鐵及禮頓有利的數據作分析並不全面，有取巧之嫌；亦只判斷整體結構安全，但完全沒有檢視鋼筋有否扭實，外界亦無從得知月台鋼筋是如何布置。

他批評，報告表面上是批評，實際是幫政府、港鐵及總承建商禮頓，免於被追究民事及刑事責任，又質疑政府放生禮頓，禮頓仍有做港鐵工程，有如半官方工程機構，認為運房局局長陳帆要下台。

潘焯鴻又指，憲報並無列明委員會職責範圍，包括決定工程結構是否安全，認為委員會越權，重申中科認為工程結構並不安全。強調不會放棄跟進事件，已經發起眾籌，計劃下星期就委員會裁決提出司法覆核。

實政圓桌立法會議員田北辰則認為，調查委員會報告寫得到位，承建商及港鐵都有很大責任，重中之重是政府不能只是旁觀，要主動參與。他認為時任路政署署長愛理不理，完全迫不到港鐵辦事，應予以譴責；港鐵亦不應該收取任何管理費，尤其港鐵中層應該是知道收不齊檢查及測量表格，牽涉刻意隱瞞，應該被辭退。

田北辰又批評總承建商禮頓，多年來在香港承接許多港鐵工程，賺取大量金錢，但卻「打橫行」，目中無人，有如毋須遵守香港法例，他認為，香港需要專門的鐵路署，統籌處理涉及鐵路的問題。

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責任編輯：陳正怡