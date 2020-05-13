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【口罩供應】OK便利店下午2時開售BFE達98%口罩　一文睇清20間指定分店【內附地址】

精明消費 12:47 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

（圖片來源：OK便利店Facebook）

OK便利店於今日（13日）下午2時開售一批企鵝牌成人3層口罩，於20間指定分店出售，每人每日限購1盒，每盒 $125，數量有限，售完即止。

指定20間香港OK便利店如下：

香港小西灣道28號藍灣半島地下18號舖

香港康山花園第一座地下H1及H2

香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖

香港德輔道西232號地下

香港華富商業中心7號地下

九龍將軍澳明德邨明德商場19號舖 (明德 I)

九龍油塘邨鯉魚門廣場地下一號舖

九龍官塘翠屏商場6號舖

九龍灣德福商場1期P40號舖

九龍紅磡家維邨家義樓店號3及4號

九龍弼街43號地下及閣樓

九龍長沙灣海盈邨盈昌樓地下4號舖

新界葵涌邨第一期秋葵樓地下6號舖

新界青衣青華苑停車場地下舖

新界青衣村一期停車場大廈地下6號

新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場1號舖

新界大埔墟大榮里26號地下

新界粉嶺清河邨商場13號舖

新界屯門友愛邨H.A.N.D.S.地下S-114 & S-115

新界元朗天水圍天頌苑T Town South一樓S115及S116號舖

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責任編輯：王芷瑩

健康問題 病菌及病毒 OK便利店 口罩

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