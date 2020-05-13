【口罩供應】OK便利店下午2時開售BFE達98%口罩 一文睇清20間指定分店【內附地址】
精明消費 12:47 2020/05/13
OK便利店於今日（13日）下午2時開售一批企鵝牌成人3層口罩，於20間指定分店出售，每人每日限購1盒，每盒 $125，數量有限，售完即止。
指定20間香港OK便利店如下：
香港小西灣道28號藍灣半島地下18號舖
香港康山花園第一座地下H1及H2
香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖
香港德輔道西232號地下
香港華富商業中心7號地下
九龍將軍澳明德邨明德商場19號舖 (明德 I)
九龍油塘邨鯉魚門廣場地下一號舖
九龍官塘翠屏商場6號舖
九龍灣德福商場1期P40號舖
九龍紅磡家維邨家義樓店號3及4號
九龍弼街43號地下及閣樓
九龍長沙灣海盈邨盈昌樓地下4號舖
新界葵涌邨第一期秋葵樓地下6號舖
新界青衣青華苑停車場地下舖
新界青衣村一期停車場大廈地下6號
新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場1號舖
新界大埔墟大榮里26號地下
新界粉嶺清河邨商場13號舖
新界屯門友愛邨H.A.N.D.S.地下S-114 & S-115
新界元朗天水圍天頌苑T Town South一樓S115及S116號舖
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：王芷瑩