郭偉強指今年度內完成禁電子煙草案審議不切實際　建議法案委員會中止工作

▲ （經濟日報資料圖片）

港府去年2月向立法會提交禁止電子煙草案，法案委員會已召開8次會議，至今仍未進入條文審議階段；不過法案委員會主席郭偉強認為今年度完成審議工作，看來不切實際，建議法案委員會中止工作，希望議員在下周三或之前回覆是否支持。

郭偉強透過秘書向議員發信指，原定今個月至下月就審議禁止電子煙草案舉行10次會議，但諮詢後議員答覆與目標有差距，且有議員表明會提交大量修訂；認為要於今個年度完成審議工作看來不切實際，建議法案委員會中止工作，希望議員在下周三或之前回覆是否支持。

自由黨議員張宇人表明反對法案委員會繼續審議，又指會議目前仍未處理議員計劃提出的修訂，不相信即使開多10次會可以完成處理，批評官員答問表現是「帶人遊花園」，指他們「應該去郊野公園工作」。

教育界議員葉建源則反對法案委員會中止工作，質疑郭偉強和政府不夠決心，否則只要密集加開會議，一定能夠完成審議，強調禁售電子煙是為了避免學生成為未來煙民，法例有必要性。

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責任編輯：陳正怡