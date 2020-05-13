【發霉麵包】麵包即晚食用士多啤梨已發霉變質　奈雪の茶致歉：沒提醒在1小時內食用

▲ 一名女子購買「奈雪の茶」的麵包，即晚食用卻發現已發霉變質。

新鮮出爐麵包即日也發霉？江西省南昌市一名女士近日在內地連鎖奶茶店「奈雪の茶」購買麵包，豈料即晚打開包裝，卻發現麵包上的士多啤梨已發霉變質。該女士向店方反映，並要求按照《食品安全法》規定賠償，起初提供優惠券，後來賠償現金。事後奈雪の茶發聲明致歉，表示按規定，應提醒顧客在1小時內食用該款麵包。目前已按規定賠償，並向涉事經理及員工分別予以警告及停班處罰。

綜合內地媒體報道，上周二（5月5日）下午3時許，孫女士在「奈雪の茶」南昌市北京東路百盛優客城市廣場的分店，購買了一份名為「草莓魔法棒」的軟歐包。她當晚9時許回家，打開包裝後，發現麵包上的士多啤梨「長滿了白毛」，已發霉變質，惟店員稱麵包是當日新鮮出爐的。

她向店方反映後，對方表示願意賠償1張優惠券，後來又變成5張、10張優惠券，最後變成賠償現金200元人民幣（約219港元）。孫女士經常光顧「奈雪の茶」她表示店方討價還價的處理方法，令她非常失望。鄧女士又指，奶製品容易因為溫度的變化而變質，店員當時沒盡責提醒，告知要於1小時內食用。

奈雪の茶：軟歐包全部當天現製

5月9日，「奈雪の茶」就事件發表聲明，表示已第一時間向顧客致歉，承認工作疏漏，稱「按照規定，奈雪軟歐包應當在產品封口處貼上標識，提醒顧客在1小時內食用，店員也應當在將產品交給顧客時再次提醒。」聲明又指，不論堂食或外賣，店員也當「主動提供小票給顧客」，並承認沒全部落實執行，為此致歉。

聲明指出，「奈雪軟歐包全部為當天現製，如未售出，會在當天結業前全部銷毀。」就是次事件，「奈雪の茶」表示已按《食品安全法》的規定賠償顧客，並向涉事員工予以警告及停班處罰，並警告當值經理；同時會再次培訓考核涉事分店的員工。

回應奶茶糖分超標：無糖奶茶不代表無糖

《中國消費者報》去年一份檢測報告發現，20款聲稱「無糖」的奶茶中，有14款含糖量達1.1至5.8克/100克，超出國家及香港「無糖」指標規定的0.5克/100克。其中「奈雪の茶」的無糖奶茶總含糖量，超出了世衛每日建議糖攝取量25克的標準。對此「奈雪の茶」回應：

「不加糖」產品是指不另外加糖，並不代表是無糖飲品。

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責任編輯：羅嘉欣